美大学生炒股血亏 73 万自杀，Robinhood App：调整期权交易门槛

在上周，美国一名20岁青年因使用Robinhood（罗宾侠）软件进行杠杆交易而欠下巨款选择自杀后，Robinhood周五决定调高期权部分的投资门槛，让用户更难获得期权。

在当天的一篇博客文章中，Robinhood的联席首席执行官概述了这款免费交易应用程序的多项变化。Robinhood计划将提高用户资格要求，并且考虑增加第三级期权交易 （Level Three） 额外标准，“以帮助客户理解更复杂的期权交易。”

Robinhood 还将改变其用户界面，通过应用内消息和电子邮件增加更多关于期权交易价差的提醒通知，并提供给用户更多教育性的内容。

“在过去的一周里，我们团队一直在专注于如何改善客户体验，特别是围绕我们的选择流程，包括多腿期权（multi-leg ）运用和分配，”Robinhood联合创始人兼联席首席执行官弗拉德·特内夫（Vlad Tenev）和贝尤·巴特（Baiju Bhatt）在博客文章中表示：“我们对这场悲剧感到非常震惊。”

上周五，Robinhood的一名20岁客户亚历克斯·卡恩斯（Alex Kearns）自杀身亡。他在给家人的遗书中称，自己在交易平台上损失了73万美元。亚历克斯是内布拉斯加大学林肯分校（University of Nebraska at Lincoln）的大二学生，据他的家人说，他当时正在学习管理，对金融市场的兴趣越来越浓厚。

在其致家人的信中，亚历克斯指责罗宾侠让他冒了太多风险。他声称自己买入的看跌期权和卖出的股票“本应抵消”，但事后看来，他表示自己“不知道”自己在做什么。但相关人士称，亚历克斯可能误解了罗宾侠的财报显示。他在罗宾侠主屏幕上显示的负现金余额只是暂时的，一旦相关股票被记入他的账户，就会得到纠正。这73万美元可能反映了期权交易尚未结算的另一面，以及与这些期权挂钩的股票价值。

亚历克斯使用的这款免费交易应用已经成为新手投资者进入股市的热门切入点。Robinhood的用户从2016年的100万增加到今年年初的1000万，在社交媒体上拥有一批忠实的追随者。

“我们没有忘记，我们的公司和我们的服务已经成为美国零食投资的代名词，这已经导致数以百万计的新手投资者通过罗宾侠进行了他们的第一笔投资，”首席执行官们说。

“我们认识到这一重大责任，我们不会掉以轻心。”

Robinhood还向美国预防自杀基金会捐款25万美元。