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马斯克豪宅以 2900 万美元价格出手：买家是丁磊关联公司

2020/6/20 8:06:36来源：新浪科技作者：-责编：微尘评论：

《华尔街日报》周五报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）以2900万美元的价格出售了他在洛杉矶Bel-Air地区的一处房屋。报道称，买家是与中国亿万富翁丁磊有联系的公司。

马斯克于2012年以1700万美元的价格从对冲基金Canyon Capital Advisors的联合创始人米切尔·朱利斯（Mitchell Julis）手中买下了这套房子。

《华尔街日报》报道说，马斯克在该地区仍然拥有其他财产。

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关键词：马斯克豪宅丁磊

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