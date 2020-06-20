疫情反弹美股高开低走，拼多多、哔哩哔哩再创收盘新高

北京时间6月20日消息，苹果宣布重新临时关闭部分专卖店，使得投资者担忧经济重启会放缓，甚至“走回头路”，美股高开低走。截至收盘，道指跌208.64点，跌幅为0.80%，报收25871.46点；标普500指数跌17.6点，跌幅为0.56%，报收3097.74点；纳指涨3.07点，涨幅为0.03%，报收9946.12点。

美国主要科技巨头涨跌互现，脸书涨1.21%，亚马逊涨0.79%，苹果跌0.57%，NetFlix涨0.86%，Alphabet跌0.3%，微软跌0.6%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨0.96%，爱奇艺跌1.45%，拼多多涨6.26%，哔哩哔哩涨4.95%，微博跌0.74%，腾讯音乐涨5.68%，阿里巴巴跌1.3%，京东跌3.54%，趣头条涨10.38%。

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：品钛（涨34.84%），金山云（涨15.37%），信而富（涨13.73%），小牛电动（涨11.5%），世纪互联（涨10.69%），新氧（涨8.57%），搜狐（涨7.32%），兰亭集势（涨6.72%），宝尊电商（涨6.66%），云米（涨6.03%），乐居（涨5.61%），新东方（涨5.4%），途牛（涨5.26%），哔哩哔哩（涨4.95%），迅雷（涨4.69%），凤凰新媒体（涨4.52%），优信（涨4.32%），中通（涨4.09%），华米（涨4.08%），虎牙（涨3.85%），好未来（涨3.82%），360金融（涨3.63%），趣店（涨3.59%），老虎证券（涨3.52%），跟谁学（涨3.14%），欢聚集团（涨3.0%），1药网（涨2.54%），唯品会（涨2.47%），信也科技（涨2.47%），乐信（涨2.41%），富途控股（涨2.31%），蔚来（涨2.23%），斗鱼（涨2.12%），陌陌（涨2.1%），金融界（涨1.99%），正保教育（涨1.66%），人人公司（涨1.51%），猎豹移动（涨1.43%），搜狗（涨1.16%），寺库（涨1.12%），无忧英语（涨1.04%），百世（涨0.83%），团车（涨0.68%），58同城（涨0.52%），网易有道（涨0.32%），新浪（涨0.22%），简普科技（涨0.1%），前程无忧（涨0.08%）。

下跌的公司包括：易车（跌0.25%），中芯国际（跌0.27%），携程网（跌0.34%），荔枝（跌0.5%），UT斯达康（跌0.57%），达内科技（跌0.58%），如涵控股（跌0.65%），嘉楠科技（跌1.04%），汽车之家（跌1.13%），蛋壳公寓（跌1.43%），亿航（跌1.67%），流利说（跌1.94%），触宝（跌2.43%），500彩票网（跌2.47%），小赢科技（跌2.95%），蘑菇街（跌3.02%），瑞幸咖啡（跌3.54%），云集（跌4.29%），宜人贷（跌7.21%），房天下（跌7.44%），微贷网（跌8.86%）。

瑞幸咖啡公告称独立董事濮天若辞职

瑞幸咖啡星期五发布公告称，公司已收到独立董事濮天若的辞职信。据悉，瑞幸咖啡2020年6月16日就接到濮天若的辞职信。濮天若表示，由于个人原因，将立即辞去瑞幸咖啡董事一职。濮天若同时还将辞去在瑞幸咖啡董事会审计委员会和为调查会计造假丑闻而成立的特别委员会的职务。瑞幸咖啡表示，感谢濮天若任职期间的服务，正积极寻找适合的人选加入公司董事会。濮天若与魏源宗在3月27日被任命为瑞幸咖啡独立董事，并成为特别委员会成员。瑞幸咖啡特别委员会另外一名成员托马斯·梅尔（Thomas Meier）4月23日宣布辞职。瑞幸咖啡还发布通知称将在2020年7月5日召开股东特别大会。根据该通知，本次股东大会将讨论的事项包括解除董事长陆正耀的董事任命，解除黎辉、刘二海的董事任命，以及解除独立董事邵孝恒的任命。如果在7月5日的特别股东大会上，陆正耀、黎辉、刘二海和邵孝恒均被免职，瑞幸咖啡在自曝会计造假事件时的董事会成员将悉数离职。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：VMware（涨5.06%），赛门铁克（涨3.74%），速汇金（涨3.7%），西部数据（涨3.67%），Groupon（涨3.35%），Fibit（涨3.24%），戴尔科技（涨3.16%），Snap（涨3.05%），Spotify（涨2.67%），Box（涨2.54%），Adobe（涨1.8%），SAP（涨1.4%），甲骨文（涨1.32%），zoom（涨0.79%），Zynga（涨0.76%），动视暴雪（涨0.75%），美光科技（涨0.69%），艺电（涨0.65%），Pinterest（涨0.65%），英伟达（涨0.47%），AMD（涨0.35%），恩智浦（涨0.07%）。

与上一交易日持平的公司包括：GoPro。

下跌的公司包括：特斯拉（跌0.3%），eBay（跌0.31%），Salesforce（跌0.38%），黑莓（跌0.39%），英特尔（跌0.77%），索尼（跌0.8%），惠普公司（跌0.83%），爱立信（跌0.88%），诺基亚（跌0.92%），LendingClub（跌0.99%），Yelp（跌1.04%），iRobot（跌1.05%），思科（跌1.11%），高通（跌1.23%），IBM（跌1.36%），摩托罗拉系统（跌1.76%），Twitter（跌1.82%），PayPal（跌2.2%），Lyft（跌2.82%），Slack（跌3.19%），Uber（跌3.29%），博通（跌4.02%）。

疫情反弹促使苹果再次关闭11家专卖店，股价跌2.01美元

由于美国部分地区新冠肺炎疫情反弹，苹果将再次临时关闭位于佛罗里达、亚利桑那、北卡罗来纳和南卡罗来纳州的11家专卖店。苹果发言人星期五在一份声明中说，“由于当前部分社区疫情严重，我们将临时关闭这些地区的专卖店。我们非常谨慎地采取了这一举措，并在密切关注疫情的发展，一旦情况允许，这些专卖店将恢复营业。”受此消息影响，今天常规交易中，苹果股价下跌2.01美元，跌幅为0.57%，报收于349.72美元，一度探底345.17美元。盘后交易中，苹果股价一度下跌1.39美元。世卫组织总干事谭德塞表示，全球疫情蔓延呈加速之势，星期四新增确诊病例15万。最近，包括佛罗里达、北卡罗来纳、俄克拉荷马、加利福尼亚、得克萨斯和亚利桑那在内的美国部分州疫情出现反弹，促使当地政府考虑采取新的防控措施。苹果称，本周末客户仍然可以取回在这些专卖店维修的设备，员工将带薪休假。苹果没有披露重新关闭的专卖店恢复营业的时间。杰富瑞集团分析师凯尔·麦克尼利（Kyle McNealy）星期五发表投资报告，维持对苹果股票的“买入”评级，并将目标股价由370美元上调至405美元，原因是即将发布的5G iPhone。

微软、苹果谁能首先撞线2万亿美元？

上周二，纳斯达克综合指数在苹果推动下首次冲破10000点大关。当天，苹果股价在Mac计算机将配置自主设计处理器消息拉动下大涨4%。这使得它迈进1.5万亿美元市值俱乐部，与微软“平起平坐”。虽然过去数个月两家公司市值均增加了5000亿美元，受到投资者关注，但它们的市值再增长5000亿美元却困难重重。尽管疫情期间iPhone销售放缓，供应链遭到破坏，但通过将创收模式由硬件型转为服务型，苹果成功获得投资者信任。这一转型并未影响到一次性销售，在可穿戴设备销量持续增长的同时，最近数个季度App Store营收大幅增长。但是，苹果仍然未能推出像iPhone这样划时代的新产品，再考虑到供应链遭到破坏可能会影响新型号iPhone的发布，投资者应当有心理准备：2020年苹果业绩不会很好。微软最近股价上涨与疫情期间企业纷纷采取居家远程办公模式有关。居家远程办公提振了微软的两大关键业务：Azure云服务和Office。不容忽视的是，过去5年微软在每股收益和自由现金流增长方面的表现优于苹果。微软和苹果股价都处于或接近逾10年来最高水平，这使得投资它们具有一定风险。但是，投资者在非常时期选择科技巨头是有原因的，他们认为科技巨头营收和利润有进一步加速增长的潜力。