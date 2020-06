Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个能够在多种兼容 POSIX 接口的操作系统(诸如 Linux、macOS 与 BSD 等)上运行 Windows 应用的兼容层。

Wine不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 调用翻译成为动态的 POSIX 调用,免除了性能和其它一些行为的内存占用,让你能够干净地整合 Windows 应用到桌面。

Wine 5.11 开发版已发布,主要更新如下:

Wine Mono 引擎升级至 5.1.0,并支持 WpfGfx 库

继续针对 NTDLL 开发独立 Unix 库

开始实现 NetIO 内核驱动程序

对打印票据(Print Ticket) API 的初始支持

移除过时的 32 位 PowerPC 架构

多项 bugfix

详情查看 https://www.winehq.org/announce/5.11