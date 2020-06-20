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Java 开发工具 IntelliJ IDEA 2020.2 EAP4 发布：引入问题视图，改进 Git 对话框

2020/6/20 8:46:24来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

IntelliJ IDEA 2020.2 的第四个早期预览版本发布了，主要更新亮点有：

  • 问题视图（Problems View）

  • 改进 Git 操作对话框（Improved Git actions dialogs）

  • Android 4.0

问题视图

IntelliJ IDEA 2020.2 的第一个 EAP 构建引入了 Inspections Widget，它可以显示当前文件中的警告和错误数量，并轻松地在它们之间进行导航。

这一版本又引入了新的“问题视图”（Problems View）工具窗口，该窗口显示了当前文件中的警告和错误列表，并提供了这些问题的描述。

用户可以通过调用 Alt+Enter 快捷方式从此工具窗口中快速解决问题。也可以仅靠单击鼠标右键完成导航。

VCS

改进 Git 操作对话框

新版本重新设计了 Git 对话框，以提高视觉一致性并减少混乱。用户还能够更容易理解将执行哪个 Git 命令，一些以前缺少的选项也添加了进来。

具体而言，“Pull” 对话框中添加了 –rebase 选项，“Merge” 对话框中添加了 –no-verify 选项。

Android Studio

IntelliJ IDEA 2020.2 的最新 EAP 版本包含了 Android Studio 4.0 的所有更改。

更新说明：

https://blog.jetbrains.com/idea/2020/06/intellij-idea-2020-2-eap4-problems-view-improved-git-actions-dialogs-and-more/

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关键词：Java

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