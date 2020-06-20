Java 开发工具 IntelliJ IDEA 2020.2 EAP4 发布：引入问题视图，改进 Git 对话框

IntelliJ IDEA 2020.2 的第四个早期预览版本发布了，主要更新亮点有：

问题视图（Problems View）

改进 Git 操作对话框（Improved Git actions dialogs）

Android 4.0

问题视图

IntelliJ IDEA 2020.2 的第一个 EAP 构建引入了 Inspections Widget，它可以显示当前文件中的警告和错误数量，并轻松地在它们之间进行导航。

这一版本又引入了新的“问题视图”（Problems View）工具窗口，该窗口显示了当前文件中的警告和错误列表，并提供了这些问题的描述。

用户可以通过调用 Alt+Enter 快捷方式从此工具窗口中快速解决问题。也可以仅靠单击鼠标右键完成导航。

VCS

改进 Git 操作对话框

新版本重新设计了 Git 对话框，以提高视觉一致性并减少混乱。用户还能够更容易理解将执行哪个 Git 命令，一些以前缺少的选项也添加了进来。

具体而言，“Pull” 对话框中添加了 –rebase 选项，“Merge” 对话框中添加了 –no-verify 选项。

Android Studio

IntelliJ IDEA 2020.2 的最新 EAP 版本包含了 Android Studio 4.0 的所有更改。

更新说明：

https://blog.jetbrains.com/idea/2020/06/intellij-idea-2020-2-eap4-problems-view-improved-git-actions-dialogs-and-more/