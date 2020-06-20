微软 Win10 May 2020 中 WSL 与 WSL2 的性能比较

外媒 Phoronix 对 Windows 10 May 2020 中 WSL 和 WSL 2 的性能进行了测试，参与测试的发行版为 Ubuntu 20.04 on WSL/WSL2 ，以及 Ubuntu 20.04 LTS，均被安装在除 Windows 之外的电脑裸机中。

本次测试使用的电脑硬件设备是 Intel Core i9 10900K (Comet Lake) CPU，搭配 2 x 8GB DDR4-3200 的内存、三星 970 EVO 250GB NVMe SSD 硬盘、技嘉 Z490 AORUS MASTER 和 Radeon RX 5700 XT 显卡。具体的测试环境如下：

通过 Phoronix 测试套件，共进行了几十项不同的基准测试。测试结果如下：

从上图的测试结果可以看到，在进行繁重的 CPU 工作负载时，如机器学习 LC0 国际象棋基准测试和 NAMD 测试等，WSL2 综合表现是最好的。在 NAMD 测试中，WSL 与 WSL2 的性能一样，比 Ubuntu 还稍快一些。在 LC0 测试中，WSL2 性能更快。尤其是 LC0 测试中使用 Eigen 后端的场景，WSL2 的性能甚至略微领先于 Ubuntu 本身——可能是由于 Windows 提供了更好的电源管理行为或类似行为。

上图是测试一些 Java 工作负载的结果，这里明显看出了 WSL2 的性能比 WSL 更好。测试使用的是 OpenJDK，性能最好的是裸金属版本的 Ubuntu 20.04。

在使用部分应用程序进行测试时，罕见地看到 WSL 的性能比 WSL2 更好。不过从这项测试的总体结果来看，WSL/WSL2 的性能也非常接近裸金属版本 Ubuntu 20.04 的性能，三者相差无几。

上面这几项测试也看不出三者之间的性能差距，因为整体来看都非常不错。但如果细看的话，裸金属版本的 Ubuntu 20.04 还是略占上风。

这里的测试结果显示，使用另外一些程序测试时，WSL2 的性能确实略微超过了 Ubuntu 20.04 本身。

上图的测试结果反映了在 I/O 操作方面的性能。这正是 WSL 的短板，其性能较差的地方刚好包括 I/O 操作，刚问世时这个缺点曾被不少用户诟病。到了 WSL2，它采用了更类似于虚拟机的方式，使得 I/O 吞吐量大大提升。WSL2 的代码编译性能甚至与 Ubuntu 20.04 相差无几。

对于可能因为某种原因而不得不使用 Windows 10 的用户来说，WSL2 总体上至少在每个工作负载中都表现得 "足够好”。即使是在各种内核 micro-benchmarks 测试中，WSL2 也基本上与 Ubuntu 20.04 及其 Linux 5.4 内核持平。

上图反映的是 socket activity 和上下文切换方面的性能，WSL2 由于架构的改变，其性能比 WSL 和 Ubuntu 20.04 都好很多。

上图反映了在大多数纯 CPU bound 的工作负载场景中，比如渲染器，在 WSL/WSL2 上都表现得十分出色。

Facebook 的 RocksDB 数据库在 WSL2 和 Ubuntu 20.04 LTS 之间的性能表现相似，而在 WSL 中，糟糕的 I/O 性能导致了糟糕的结果。

即使是在 WSL2 中使用 Git，也比 WSL 有了巨大的速度提升。

本次测试总共包含 69 项测试。Ubuntu 20.04 LTS 赢得了 60% 的测试，这就意味着出现了一个有趣的结果，40% 的测试中 WSL/WSL2 比 Ubuntu 20.04 LTS 本身更快，尽管通常是以微弱的优势胜出。

当将三者的 69 项基准测试结果的几何平均值进行比较时，WSL2 比 WSL 的性能高出大约 21%，而 Ubuntu 20.04 的速度仅快 8%。WSL2 由于解决了 WSL 的主要瓶颈，拥有了更快的 I/O。更值得关注的是，WSL2 的性能已非常接近 Ubuntu 本身的性能。通过 OpenBenchmarking.org 查看全部 69 项基准测试。

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