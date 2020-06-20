投中饿了么、滴滴、陌陌…… 经纬中国张颖对话半佛仙人：别把投资当德扑

在中国，没有一位顶级投资人像张颖这样直言不讳，这或许和他的成长经历有关。

十几岁跟随父母移居美国，经历了父母从精英阶层一夜间变为洗碗工、车衣工的转变。住在非法建筑的车库里，和外界只有一道铁门之隔。行人的脚步声、咳嗽声，全部印在张颖的脑子里。在那个阴冷多雾的海边住所，他看不到一丝向上的希望。

高中时期被认为是一个人人生观形成的关键节点。对张颖而言，他的高中生活充满了折磨。在那个鱼龙混杂的「野鸡」高中，张颖早早学会了如何与各色人种打交道，如何不被欺负，如何自保。可以说，在真正步入社会之前，张颖已经学会了在残酷的复杂世界中生存的方式。

情况在他 35 岁那年得以转变，此前一直以废柴自居的他走上了通往如今「顶流」投资人的道路。遇到徐传陞，踩中移动互联网的大趋势，并勤恳多年做成经纬中国。

遇到徐传陞，踩中移动互联网的大趋势，张颖勤恳多年做成经纬中国 | 经纬中国

在张颖的掌舵下，经纬中国投资成绩斐然，饿了么、滴滴、陌陌、猿辅导..... 经纬中国在成立十余年间，投中了一系列独角兽公司。成绩并非偶然得来，而是靠方法论支撑。在 VC 业界还在以「狙击手」模式猎寻好项目时，经纬中国便开创了广泛覆盖的投资方式，被称为「传统美元基金的变革者」。

变革是多方面的。在创投圈内，有一句关于经纬的名言，「一样的给钱，不一样的酷」，经纬的酷是一种态度。外界看到的，是张颖带着创始人们在沙漠骑越野摩托的潇洒，是爱玩、敢说的「朋克」人设，但熟悉他的人会知道，他是一个不爱与人社交的办公室宅，是一只疯狂旋转的工作陀螺。

在极客公园和 B 站共同举办的 Rebuild 2020 Move on 现场，张颖和极客公园创始人&总裁张鹏，以及 B 站 UP 主「硬核的半佛仙人」产生了碰撞。

和张颖一样，作为财经自媒体，半佛仙人往往也以犀利的观点示人，这源于他自身的创业经历和风控行业的从业经历。在现场，三人就创业、投资、普通人赚钱的方法论等话题进行了探讨，以下为部分对谈摘要。

别把投资当德扑

张鹏：昨天你们俩偷偷自己吃了个饭，这应该也是你们第一次见面。半佛给大家反馈一下，你对张颖的第一印象是什么？

半佛仙人：之前见到张颖老师基本上是在电视上或者是报道里面，昨天晚上聊过之后发现张老师可以算是投资圈里比较朋克的人。

你看他投过饿了么、滴滴、陌陌，包括找钢网，猿辅导，投出过一系列的顶流独角兽公司。并且翻他的朋友圈，每天就看着他骑着摩托在全世界各地骂人，感觉非常有趣。

张鹏：据传投资圈有一种风气，投资大佬们都很爱玩德扑，甚至很多时候想要验一验创业者的成色，也要打打德扑，看看他是什么样的风格，不知道这件事的真实性，你爱不爱打德扑？

张颖：喜欢玩德扑我是能理解的，但你说因为玩德扑，在投资前对人产生超出常规的更加准确的投资判断，我觉得是扯淡。我认为对项目的理解、对人的判断，是来自于漫长的摸索、纠错、经历，来自于你自己的性格、对人性的拿捏，这些东西是非常飘渺并且难以解释的，肯定不是来自于德州。我觉得德州其实是圈子里很多人聚众寻乐的一种方式。

张鹏：你怎么看待投资过程中的几率问题。

张颖：我认为不论一个人再怎么聪明，没有量就没有质，只有在一定的量的基础上，才有质。我们经纬现在在八、九个垂直行业有自己的团队，我们会在每一个行业投 6-8 家公司，这个数量我觉得在中国汹涌澎湃的创业浪潮里不算过分。这样算下来就是七十多家公司，它们如果能持续地融到钱，我们有退出，产生一个正循环，那就有年复一年的量的产出，时间久了自然就会有质。

「我认为不论一个人再怎么聪明，没有量就没有质」| 极客公园

半佛仙人：我也特别认同打德州跟投资做得好之间没有一毛钱关系。因为当你打德州，你面临的变数是有限的，但是当你做投资的时候，你面临的变量就太多了。甚至有很多最终导致你失败的变量，你之前甚至没有意识到它的存在。再加上事物之间又会有不同的逻辑勾结。所以跟投资相比，德州就是幼儿园的游戏，可能连幼儿园都算不上。

还有就是，打德州的时候，最多把当前的筹码一把 all in，你就能退出比赛。但是创业和投资，每一个决策都是 all in，容错率是极低的。这就导致两种决策模式完全不同，甚至有可能是完全相反的。

张鹏：所以说有时候我们倾向于把一个复杂的事情变成简单的比喻，好像这样听起来就会更有道理，甚至让人感到兴奋，但往往这样也很容易误导，让人忽视这个领域真正的专业性和复杂性。

曾经痛苦的都是财富

张鹏：你曾经跟我说过，你 35 岁之前和之后的人生非常不一样，我其实很感兴趣你 35 岁之前的人生，你是名校毕业吗？

张颖：除了硕士在西北大学，那是很好的名校了。其余小学、初中、高中、大学，都是三流。

张鹏：所以上学的阶段，没有什么让你觉得特别值得骄傲的东西？

张颖：我觉得唯一值得骄傲的一点是，我会想要捐一大笔钱给我的高中，在美国读的。这个高中让我学会和各个种族的人打交道，能融入，能从容应对，能学会怎样不经常被欺负，不被别人打，学会怎样真正地在社会上生存。这对我来说具有最大的意义，为后面所有的东西奠定了基础。有时候生活给你的好东西，长远看不一定是最好的。恰恰是那些非常煎熬的、非常不好的，时间拉长了，你才会发现原来是无价之宝。

当初我们在美国住的房子，是在车库里面，非法的。是华人买的一栋房子，两层，我们就住在地库里，地板就是水泥，和外面就隔着一个车库的门，外面马路上的人就算一个咳嗽我都听得见。我们离海滩大概就七八十米，你不要以为是那种度假的海滩，非常的冷，很多的雾，那时候真的觉得没有一个希望的通道。

那段时间我是非常压抑的，我妈还被抢了好几次。不知道从什么时候开始，我会觉得我要把爸妈的辛苦转换成动力，想要对爸妈好，希望能赚很多钱。但是没有付出实际行动，还是懒懒散散。

张鹏：毕业之后你是去了投行对吧？

张颖：对，西北大学毕业后校招去的投行。那时候每到周五，我们就像逃难一样，不想被人抓去周末工作。本来想去钓鱼，想去玩。但是周五下班前的两三个小时，被抓到了，周末就泡汤了。所以当时就到处躲，车里、厕所里，我在马桶上坐过两个小时。

直到后来创建经纬，财富开始几何性地增长，其实我也不知道为什么，我估计是被动地踩住了趋势。并不是我多有前瞻性、思考得多么清晰，我可能只是被动地踩住了趋势，回到了中国。

但话说回来，在美国的那段经历对我来讲是巨大的财富。后来在投资的过程中，怎么判断人、拿捏人性，怎么跟创业者互动、不欺负人，让创业者认为你跟他们是平等的，而不是装出来的，其实都是来自这些经历。

张鹏：你看你在财富上早就自由了。经常在世界各地骑摩托，那是你最爽的状态。但你很多时候又在很拼命的工作，你图什么呢？

张颖：我觉得赚更多的钱，就能做更多有意义的事情。比如做更多的慈善，像比尔·盖茨在这次疫情中发挥的作用，我觉得就是高高在上的榜样。另外在内容上有更好的投入，你知道我很喜欢这方面。纪录片、电影，从《燃点》到《徒手攀岩》，今年还会有两三部纪录片。

张颖在祁连山骑行 | 经纬中国

我觉得赚钱不容易，但花钱更难。有人会觉得我这句话说的神经病，其实我的意思是说，很多时候，人并不能找到让自己愿意投入时间和财富，并且还有意义的东西。

半佛仙人：在我看来，其实对大多数人而言，钱是生活的必需品。张颖老师是作为已经登上山顶的人，肯定是胸怀宇宙的。但在我看来，钱可能是一个自由的赎身券，所谓自由不是你想做什么，而是你不想做什么。我从来不认为有钱一定是坏人，没钱就一定是好人，只是当你有条件和没有条件的时候，你的心态一定是不一样的。

财富创造没有秘籍

张鹏：你的财富源于看到了优秀的创业者，陪在他们身边，给他们支持，然后获得你的回报，这是你的价值模型。那么你当年是怎么识别到这群人的，什么样的人会让你觉得我应该去投他，尤其是在他们当时还不那么牛的时候。

张颖：这里面会有一些比较底层的东西，胸中有理想的火焰、有人格魅力、能招比自己强的人……这其实也是没啥用的套话。如果你问我，在实践过程中有没有有意思的现象，那我可以举一个两极的案例。

我可以这么说，所有在我们签投资条款的时候，要求有排他协议的，最后全部都歇菜了。比如半佛要是说「如果你要投我，那么内容行业你就不许再投别人」这种，最后肯定歇菜，排他越严格，歇菜越快。我们投了 600 家公司，在我这里看来，这个规律验证是 100%。

刚才是坏的，从好的方面来说，如果你做了投资决策后，每次你去见那位创业者，你都能感受到他在被各种外部的资源、能量滋润，在提升自己。你觉得这个人的观点越来越成熟，那么你甚至不用问公司的数据，他一定是在越做越好。

通常最终成功的人，像王兴、张一鸣，年轻一点的黄峥，猿辅导的李勇、李鑫，理想汽车的李想。你每次跟他聊天你都会非常直观地发现，他跟之前又不一样了。

其他的一些底层的什么东西，大佬们说出来的，在文章里体现的，基本上没错，但都是废话。

张鹏：当年你们看中的创业者，有没有人把自己挺好的牌打飞了，一般都会是什么原因？

张颖：有，过于乐观，有的人对现金流基本的理解力都没有。半佛对现金流的理解非常地深，你说说，举个例子。

半佛仙人：我之前开过饭店、火锅店，一边上班一边兼职开，我会意识到现金流的重要性，因为你永远不知道世界会出现什么幺蛾子。如果没有一年甚至两年的现金流，你永远不要觉得自己是安全的，说得难听一点，一定会死。我之前也做风控相关的工作，我会看到企业赔钱不是一件很重要的事情，重要的是它的上游账期和下游结算，如果我发现它的现金流是在萎缩的，它在这方面是没有把控力的，那么这家企业即使账面盈利，我也认为它一定会死。

张颖：像他这样对现金流的理解，现在很多创业者都没有。

半佛仙人：现在有些人可能会关注一些教别人赚钱的人。但说真的，这些教你赚钱的人可能自己并没有钱。我特别想听听张颖老师这种投资大佬谈怎么赚钱，因为你做到了，所以你的意见会更现实。

张颖：这个问题其实很困难，我只能把它细化成具体的建议。比如你拿一张纸，把自己的优点、缺点、兴趣列出来，然后在文章、书籍、网络里面查，哪些行业在未来一段时间是蓬勃发展的行业，然后研究哪些公司正在这些行业里创业，列一个表，持续更新。

比如半佛，他知道自己的强项是内容产出、创意，然后他通过各种研究，发现航空航天是一个方向，他觉得「我要加入这个行业」，然后就像当年俞军给百 度写信一样，找到一个方式加入这家公司。从什么角度都行，比如品牌、内容产出。

然后在里面摸爬滚打，用心为长远做铺垫，慢慢变成航空航天领域的一份子。这家公司就算倒了，他也不会失业，因为行业是向上的，他依旧是稀缺人才。

随着他的努力、执行，慢慢地进入到这个行业的头部公司，拿到期权，随着公司的发展，得到应有的回报。在一个蓬勃发展的行业，也许你赚的钱比你当初想象的要多得多。

张鹏：我觉得特别好，用这个作为我们今天交流的终点。我们今天讲到了一些关于财富、投资、创业的故事，但我觉得可能也是属于「不听白不听，听了也白听」，因为财富创造没有秘籍，这才是最真的真相吧。