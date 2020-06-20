量子计算机领域内第一种高级编程语言 Silq 诞生

近日，苏黎世联邦理工学院的计算机科学界人士在编程语言领域取得了重要突破：计算机科学教授 Martin Vechev 与他的团队设计出了量子计算机领域内第一种高级编程语言 Silq，它能够像传统计算机语言一样简单、安全又可靠。

Vechev 教授表示：“与现有编程语言相比，量子编程语言 Silq 能够使程序员更好地利用量子计算机的潜力，因为这些代码更加紧凑、速度更快、更实用，并且更易于理解。”

量子计算机被认为在将来会比普通计算机更能够解决问题。某些量子算法的速度比经典算法更快，且具备一些经典算法所没有的潜力。但直到今天，现有量子计算机的高出错率仍无法支撑这些算法的运行。

要发挥量子计算的潜力，不仅需要最新的技术，用于描述量子算法的量子编程语言也必不可少。原则上来讲，算法是解决问题的“配方”。编程语言对算法进行描述，以便计算机可以执行必要的计算。

如今，量子编程语言已与特定的硬件紧密联系在一起。但这些“硬件描述语言”既麻烦又容易出错，因为程序员们因为必须极其详细地说明单个编程指令，从而专门描述实现量子算法所需的最小限度。

Silq 的诞生有助于解决这个问题。根据开发团队中 Ben­jamin Bich­sel 的介绍，“Silq 并非主要围绕硬件的结构和功能来设计，而更多关注程序员在解决问题时的思维，他们不需要理解计算机架构和实现的每一个细节。”

Silq 带来的最大创新和贡献，大概是消除了长期以来困扰着量子编程的错误源。在量子计算时，由于量子加密，垃圾收集这个步骤比较棘手：先前计算的值可以与当前的值相互作用，因此会干扰到正确的计算。而 Silq 就能够自动识别并删除这些无用值。

“在优化量子计算机程序设计方面，Silq 是一项重大突破，但一切只是刚刚开始”。Vechev 教授和他的团队希望他们的的工作不仅仅促进量子编程语言的发展，也能够刺激量子算法理论得到突破和发展。