美国电信巨头 T-Mobile 及 AT&T 均计划裁员数千人

6月20日消息，据国外媒体报道，在与Sprint合并后，美国电信运营商T-Mobile比最初计划的裁员速度更快。与此同时，同业竞争对手AT&T也通知工会公司电信部门将会裁掉更多员工。

今年4月，T-Mobile公司与竞争对手Sprint合并，成立一家拥有约8万名员工的公司，裁员速度比原计划更快。

与此同时，AT&T制定了详细计划，计划启动去年年底推出的成本削减措施，并裁员数千人。

疫情给两家公司的利润均带来了压力，并改变了手机用户的购物方式。

据了解，T-Mobile在本周三晚间提交的一份备案文件中说，预计将在合并相关成本方面支出约3亿美元，主要用于支付员工遣散费，以加快交易带来的预期成本收益。该公司目前预计，在截至6月底的当季，税前合并成本总计将达到8亿至9亿美元。T-Mobile没有透露裁员的具体数字。截至2019年，T-Mobile拥有5.3万名员工。2019年初Sprint透露公司有2.85万名员工。

T-Mobile首席执行官迈克·西沃特(Mike Sievert)表示，该公司计划在未来12个月内为零售和工程领域的等5000个新职位招聘员工。西沃特说，“作为这个过程的一部分，一些拥有类似经验的员工可以考虑在公司内部换岗，而公司会帮助另一些人走出去找到新职位。”

据悉，AT&T计划在未来几周内裁员逾3400人。裁员不包括数百个可能因关闭门店而被裁掉的职位。

AT&T表示，在对员工基础进行改革的同时，它将“有针对性地、大规模地削减高管、经理和代表工会的员工”。该公司还关闭了更多商店，以迎合网上购物者的需求。该公司说，为应对疫情加快了这一转变。

“裁员是一个艰难的决定，我们不能掉以轻心，”AT&T在一份声明中说。

据市场研究公司New Street Research电信分析师乔纳森·卓别林(Jonathan Chaplin)说，T-Mobile向投资者提供的估算节余表明，公司将裁撤数千个工作岗位。他还说，裁员不包括第三方经销商运营的门店，其中一些门店将转向其他品牌。“他们会削减多余的职位，但会随着投资增长而增加其他职位，”卓别林说。

T-Mobile去年告诉国会议员，与Sprint的合并到2024年将为合并后公司提供更多的工作岗位。

本周一，T-Mobile网络遭遇了全国性的服务故障，导致用户语音和数据的间歇性中断前后共持续了12个小时。美国联邦监管机构表示，他们将对这起事件进行调查。公司技术负责人内维尔·雷(Neville Ray)后来说，问题源自供应商的光纤电路故障，这是电信公司常见的故障情况。

通常情况下，如果一条线路被切断，电信运营商的骨干网络仍有好几条备用线路。雷说，“冗余方案没有起效，导致线路过载，然后又有其他因素加剧了这种情况。”该公司表示，Sprint客户没有受到影响，并誓言将采取新的安全保障措施。

T-Mobile表示，预计将于7月1日与卫星电视提供商Dish Network达成协议，将原有Sprint旗下的预付费品牌Boost Mobile和约900万用户出售给后者。美国司法部反垄断执法者要求对合并后公司业务进行分拆，确保美国能够保留四家全国性的手机运营商。Dish最初将使用T-Mobile的基础设施来服务Boost Mobile客户，直至能将用户转移到一个计划从零开始建立的新电信网络中。