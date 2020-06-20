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最新！SpaceX 申请电信牌照，欲为加拿大提供星链互联网服务

2020/6/20 13:24:47来源：网易科技作者：小小责编：懒猫评论：

6月20日消息，据外媒报道，最新公布的监管备案文件显示，由特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）创立的火箭和航天器制造公司SpaceX，已在加拿大申请电信牌照

加拿大广播电视和电信委员会（CRTC）网站上显示，SpaceX正在寻求基本国际电信服务(BITS)牌照，这将授权该公司在加拿大和另一个国家之间传输电信流量。此举可能有助于该公司将高速互联网带到加拿大偏远地区的计划。

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SpaceX公司已经启动了几项星链（Starlink）任务，其目的是将卫星送入太空，并利用它们向目前可能无法获得网络接入的地区提供高速宽带互联网服务。

SpaceX介绍星链计划的网站还表示，该公司准备在2020年向美国北部和加拿大提供网络服务，到2021年迅速扩大到几乎覆盖全球。SpaceX于5月20日提交了申请，已向监管机构提交了许多支持性意见书。

加拿大魁北克省Pointe-Fortune市议员肯尼斯·弗拉克(Kenneth Flake)曾表示，高速互联网的缺乏“严重限制了社区作为社会成员充分参与的能力”，包括在新冠疫情爆发期间可能被隔离的企业、儿童和老年人。

弗拉克写道：“我鼓励CRTC毫不拖延地加快接受这项提供此类服务的申请，因为它还将为我们的社区提供应对这场疫情并从疫情中恢复的能力。SpaceX星链互联网服务项目作为一个整体，将让那些最需要帮助、处境最不利的人从中受益。”

CRTC对SpaceX的申请发表意见的最后期限是周五。SpaceX表示，它在6月3日进行了第八次星链发射任务，其中包括“第一颗带有可展开遮阳板的卫星，它可以阻止阳光照射到航天器上最亮的地方。”

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关键词：SpaceX

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