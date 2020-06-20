AI 救生员上岗！使用水下摄像头跟踪游泳者，杜绝溺水

夏天到了，也到了游泳的季节，为了避免后院以及公共泳池出现溺水事故，房主和泳池运营商考虑使用人工智能技术来提供额外的安全保护。

该检测系统使用水下摄像头和一种称为计算机视觉的AI技术来分析游泳者的实时视频，并在发现有人溺水时发送警报。

来自佛罗里达州微风湾（Gulf Breeze）的33岁的Jenny Naggatz为了保护两个4岁以下的孩子，在她的家庭游泳池中安装了Coral Detection Systems公司的AI设备。该监测系统的三角形设备及相机都悬挂在水面以下几英寸处。

Naggatz说：“不管有没有这个系统，孩子靠近水的时候我都很谨慎，但是有了多一层的保护我会更放心。“

美国消费者产品安全委员会上周发布的报告显示，游泳池引发的幼儿安全问题令人担忧。该报告称，最新数据显示，从2015年到2017年，平均每年有379名15岁以下的儿童淹死在游泳池，水疗中心或热水浴缸中。2017年这一数据达到峰值，溺亡儿童高达395名。

数据显示大多数儿童溺水发生在夏季，在家中。由于Covid-19应对措施推迟了公共游泳池的开放，更多的人转向了家庭泳池。针对此现象，该委员会提醒大家一定要更加小心谨慎。

AI溺水检测并非要代替成人监督或救生员，而是充当额外的保障。

国家溺水预防联盟执行董事Adam Katchmarchi说：“溺水探测AI技术在水下环境中增加了一个额外安全保护，可以挽救许多生命。”

Coral监测系统的三角形检测设备

有许多可用于住宅和商业用途的AI溺水检测系统。这些系统采用类似的技术，但功能和安装过程有所不同。

这些系统使用水下相机和计算机视觉分析图像，并且可以分辨并追踪个体活动。这些训练好的系统可以根据人的动作区分正常的游泳行为和潜在的溺水。

例如，如果系统在游泳池底部看到一个孩子静止不动长达10或15秒钟，它会触发扬声器警报并将警报发送到已连接的设备（例如智能手机）。溺水的人通常会因为失去肺部空气并沉入游泳池底部，而屏住呼吸的游泳者会因为浮力而上升。

溺水检测设备制造商Poséidon的全球经理Thierry Boeglin说，10秒的等待有助于减少误报，但也预留了足够的时间来防止严重的后果。

总部位于巴黎郊区的Poséidon，总部位于意大利博尔扎诺的AngelEye Technologies Inc.和总部位于挪威斯塔万格的SwimEye AS三家公司都专注于为商业泳池提供服务。

Poséidon的系统设置多个摄像头，在水下以及游泳池上方的电杆或横梁上都配备了镜头。水上摄像机跟踪每个人的位置。如果系统怀疑有人溺水了，它不仅会发出警报，而且还会在泳池边的显示屏上向游泳救生员提供游泳者的位置。Poséidon表示，它在全球拥有约300个客户，其中包括宾夕法尼亚州立大学和亚特兰大大都会基督教青年会。

错误的警报可能是由于系统误将池中的某些东西（例如阴影或清洁工具）识别成了人。制造商表示，他们的目标是通过培训或允许用户培训系统来提高识别准确度，使系统忽略这些静物的存在以减少误报的发生，从而避免所谓的警报疲劳。

Coral Detection Systems公司（总部位于以色列阿达的Binyamina-Giv'）首席执行官兼联合创始人Eyal Golan说 “如果系统有太多的错误警报（每天一次），那么人们在安装系统以后会迅速停止使用。”该公司的系统平均每周大约有一次误报。

Glan表示，自去年开始销售Coral系统以来，该公司已有大约500个住宅客户。

微风湾医院急诊室护士Naggatz女士说，她在工作中看到过各种不幸，但是不能救回溺水者所带来的心理创伤是无法比拟的，因为溺水本可预防，遇难者本可以没事。