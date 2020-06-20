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英特尔介绍全新 “12VO 电源标准”：10 PIN 设计，待机功耗降低 27%

2020/6/20 15:05:25来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月20日消息 今天，英特尔发文介绍了全新的“12VO电源标准”，称其解决了传统电源待机时效率低，功耗大的缺点，另外还让电源的结构更简单，理线更方便。

▲英特尔客户端计算事业部平台电源专家Stephen Eastman手持ATX12VO主板

英特尔表示，ATX12VO相对于传统电源，变化主要两点：

电源设计简化

直接去掉3.3V和5V转换电路，统一只输出12V的直流电，这就是“12V Only”命名的由来。

乾坤大挪移，低效变高效

3.3V和5V的供电就交由主板来负责。和电源不同，主板是“二传手”，接过电源提供的12V直流电，实施“直流电-直流电”之间的转换，对比电源效率相对较低的“交流电-直流电”转换，这种转换形式电路效率相对较高，浪费大为减少。

英特尔表示，这样设计可以让电源专心输出12V直流电，需要其它电压的配件，就由 主板来照顾。另外，首个支持ATX12VO的主板已经诞生，来自ASRock ，型号为Z490 Phantom Gaming 4SR，适用于十代酷睿桌面级处理器。英特尔表示，与传统ATX电源搭配类似的主板相比，ATX12VO可以使待机能耗降低多达27%

▲图自英特尔

IT之家了解到，接口方面，ATX12VO则采用10PIN设计，官方称线缆减少了一半以上，走线可以更灵活。电源方面，英特尔称和FSP、High Power、Channel Well Technology、Corsair等电源厂商合作，共同设计新式电源。

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关键词：电源英特尔

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