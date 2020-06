《古惑狼》系列是不少 PS 玩家儿时的回忆,近日有众多消息显示,《古惑狼》将会迎来第四代作品。

6 月 19 日,《古惑狼 4(Crash Bandicoot 4: It's About Time)》在台湾游戏评级网站现身,据评级网站的信息显示本作将登陆 Xbox One 和 PS4 平台。游戏由《小龙斯派罗三部曲》开发商 Toys for Bob 制作。

昨天还有部分媒体晒出了收到的《古惑狼》的拼图,拼图完成后的图案与去年放出的 PS 预告短片中古惑狼片段的面具高度相似。

今天 Niko Partners 分析师 Daniel Ahmad 在 Twitter 上爆料,尚未公开的《古惑狼》系列新作《古惑狼 4》将于 10 月 9 日发售,此外《古惑狼 4》将于 6 月 22 日的 Summer Game Fest 上正式公开。Daniel Ahmad 同时也确认,该作不会登陆 Switch 平台。

玩过前 3 作的,应该都是老玩家了。