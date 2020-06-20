捡漏手慢无：腾讯视频 VIP 9 个月 57 元、超级影视 VIP 年卡 219 元

腾讯视频会员限时大促，VIP季卡3张（共9个月）仅需57元（点此购买），超级影视VIP年卡仅需219元（点此购买）。
活动时间：6月16日 - 20日
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时57元/9个月，点此购买（季卡3张）。
超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时219元/年，点此购买（年卡）；限时63元/3个月，点此购买（季卡）。
视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|VIP会员季卡3张
|￥174/￥57
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥219
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥219
|点此
|超级VIP年卡
|￥488/￥219
|点此
|超级VIP双年卡
|￥976/￥438
|点此
|超级VIP双年卡
|￥976/￥438
|点此
|超级VIP双年卡
|￥976/￥438
|点此
|超级VIP双年卡
|￥976/￥438
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥63
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥63
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥63
|点此
|超级VIP季卡
|￥148/￥63
|点此
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