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捡漏手慢无：腾讯视频 VIP 9 个月 57 元、超级影视 VIP 年卡 219 元

2020/6/20 20:44:17来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

腾讯视频会员限时大促，VIP季卡3张（共9个月）仅需57元（点此购买），超级影视VIP年卡仅需219元（点此购买

活动时间：6月16日 - 20日

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时57元/9个月，点此购买（季卡3张）。

超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时219元/年，点此购买（年卡）；限时63元/3个月，点此购买（季卡）。

视频会员大促合集：

视频会员原价/活动价
购买
VIP会员季卡3张￥174/￥57点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
超级VIP年卡￥488/￥219点此
超级VIP年卡￥488/￥219点此
超级VIP年卡￥488/￥219点此
超级VIP双年卡￥976/￥438点此
超级VIP双年卡￥976/￥438点此
超级VIP双年卡￥976/￥438点此
超级VIP双年卡￥976/￥438点此
超级VIP季卡￥148/￥63点此
超级VIP季卡￥148/￥63点此
超级VIP季卡￥148/￥63点此
超级VIP季卡￥148/￥63点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

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关键词：腾讯视频

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