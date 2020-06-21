内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

青桔单车：北京抗疫一线工作者可免费骑行

2020/6/21 0:00:32来源：新浪科技作者：张俊责编：微尘评论：

滴滴旗下青桔单车发布公告称，为保障北京的抗疫工作，自6月20日起，青桔单车重启为北京抗疫一线的工作者（医护人员、街道社区一线工作人员、公安等）提供的免费骑行服务

青桔单车方面称，自新冠疫情爆发以来，已为全国93个城市超过20万名防疫一线的工作者提供了免费骑行服务

此外，青桔也在陆续为丰台区的运维师傅们进行免费的核酸检测，费用由青桔承担。

以下为青桔单车公告全文：

青桔单车为北京抗疫一线工作者提供免费服务

为全力保障北京的抗疫工作，自6月20日起，青桔单车重启为北京抗疫一线的工作者（医护人员、街道社区一线工作人员、公安等）提供的免费骑行服务。我们已陆续联系上述医院、部门及机构，还未覆盖的单位，也可通过线上入口 https：//z.didi.cn/6n7htS 或邮箱[email protected]登记申请。

自新冠疫情爆发以来，为了让大家安心、方便的骑行，我们一直坚持对所有的车辆每日定期进行消毒，并为全国93个城市超过20万名防疫一线的工作者（医护人员、街道社区一线工作人员、公安等）提供了免费骑行服务。

为了保障坚守在一线的运维师傅们自身健康安全，在为师傅们提供好口罩、手套、消毒液等防疫物资、提醒定时上报体温，及时洗手消毒的同时，我们也在陆续为丰台区的师傅们进行免费的核酸检测，费用由青桔承担。

抗击疫情，我们一起努力！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：青桔单车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    