青桔单车：北京抗疫一线工作者可免费骑行

滴滴旗下青桔单车发布公告称，为保障北京的抗疫工作，自6月20日起，青桔单车重启为北京抗疫一线的工作者（医护人员、街道社区一线工作人员、公安等）提供的免费骑行服务。

青桔单车方面称，自新冠疫情爆发以来，已为全国93个城市超过20万名防疫一线的工作者提供了免费骑行服务。

此外，青桔也在陆续为丰台区的运维师傅们进行免费的核酸检测，费用由青桔承担。

以下为青桔单车公告全文：

青桔单车为北京抗疫一线工作者提供免费服务

为全力保障北京的抗疫工作，自6月20日起，青桔单车重启为北京抗疫一线的工作者（医护人员、街道社区一线工作人员、公安等）提供的免费骑行服务。我们已陆续联系上述医院、部门及机构，还未覆盖的单位，也可通过线上入口 https：//z.didi.cn/6n7htS 或邮箱[email protected]登记申请。

自新冠疫情爆发以来，为了让大家安心、方便的骑行，我们一直坚持对所有的车辆每日定期进行消毒，并为全国93个城市超过20万名防疫一线的工作者（医护人员、街道社区一线工作人员、公安等）提供了免费骑行服务。

为了保障坚守在一线的运维师傅们自身健康安全，在为师傅们提供好口罩、手套、消毒液等防疫物资、提醒定时上报体温，及时洗手消毒的同时，我们也在陆续为丰台区的师傅们进行免费的核酸检测，费用由青桔承担。

抗击疫情，我们一起努力！