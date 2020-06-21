手机看车站大屏是怎样的感觉？12306 新版体验

我们已经不用再到火车站查询车次，甚至买票也可以在手机端直接完成。然而有一个问题却始终逃避不过，那就是无法查看火车站的大屏显示。

火车站的大屏显示

“火车站大屏”通常会提供如下功能：在哪儿候车、什么时间检票、你的车晚没晚点，以及……还有没必要再往车站赶。总体来说，这就像是乘车流程里的最后一公里，多它不多，少却是一点也不能少的。

12306是中国铁路官方APP，可以完成车次查询、订票、退票等操作。在近期一次更新中，一项“车站大屏”功能映入眼帘。不到车站也能掌握车次动态，终于成为了现实。

新版12306增加的“车站大屏”功能

1. 初识“车站大屏”

点开“车站大屏”，迎面而来就是这样一个界面。左上角是车站选择栏，右上角是“进站/出站”面板。其实这两个面板的车次排序都是一样的，仅仅是“到达本站”与“从本站开出”之间的差异。之所以使用两个界面，主要是因为两者的反馈信息侧重点不同，其中“进站”更侧重于反馈候车区以及“候车/检票/停检”等信息，而“出站”则更倾向于车次是否晚点，以及出站口的标识。

“车站大屏”包含进站/出站两个界面

点击车次，除了会显示详细的停靠站以外，还有具体的候车与检票口位置。当然这个还需要对车站有一定的熟悉程度，不过至少相比以前省去了很多麻烦。

点击可查看详细候车信息

2. 车次搜索

和车站大屏这种被动式工具不同，手机端“大屏”则多了很多主动味道。一来你可以主动翻页，随意翻找自己的车次。二来也可以点击上方搜索栏，直接搜索车次。

手机“大屏”支持直接搜索车次

点击标题栏，可以对车次进行简单的排序与筛选。比方说“开始检票”，点开后就会弹出“全部状态”/“正在候车”/“开始检票”/“停止检票”等状态选单，选择其中一项即可将不相关车次快速屏蔽。

对列表进行简单排序

3. 添加行程

如果找到自己乘坐的车次，可以长按添加行程关注。添加关注有什么好处呢？一是可以更加一目了然地知道车次的实时情况（“关注车次”会显示在大屏顶端），二是抵达目的地时，可以自动显示目的车站的天气以及网约车服务。

长按车次添加行程

到达目的地的大屏显示

总结

最后说一下感受，首先大屏只能显示信息而无法生成提醒，比方说你设置了某个车次为关注时，在屏幕开启状态下，APP并不会刷新状态（当然更没有提醒了），这就很容易导致乘客误车（黑屏再开屏反而会刷新，当然这也可能是安卓的管理机制，总之不太靠谱！）。再者“进站/出站”，个人也觉得还有优化空间，尽管两者的反馈侧重点不同，但由于强制区分到两个独立界面，实际查找时仍然感觉十分麻烦。

当然总体来说，这项新功能的意图还是比较好的，特别是支持自定义车次筛选，算是解决了绝大多数“最后一公里”问题。其实类似的功能在之前也有其他APP实现过（比如“齐鲁大动脉”），但基本都是同一套路，都有一些这样或那样的问题，期待后续继续完善吧。