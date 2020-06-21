哈工大 / 哈工程 Matlab 被禁：我们如何做出能卡别人脖子的软件

今年6月，哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学因被列入美国商务部实体名单，并被禁用数学基础软件Matlab，引发了关于国产软件的大规模讨论。

对于大多数理工科学生而言，Matlab并不陌生，Matlab是一款被广泛应用于教学、科研、工业领域的基础软件，而这类EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化）软件，却刚好又是我国的短板。正因如此，不少行业人士感慨，这次我们真的是被卡脖子了。

6月19日，中科院计算所研究员、先进计算机系统研究中心主任，中国开放指令生态联盟秘书长包云岗在微博上分享了他在「CCF YOCSEF杭州· Matlab被禁之特别论坛」上关于“Matlab被禁”事件带来的思考与启发的发言。

包云岗指出，当我们在思考如何解“Matlab被禁”这个燃眉之急的同时，更需要考虑如何才能在未来做出像Matlab这样的工具，做出能卡别人脖子的技术。

至于如何做出像Matlab这样能卡别人脖子的软件，包云岗总结为如下四点：

第一，把东西做出来，而不是追求把论文发出来；

第二，把东西用起来，而不是做完就扔了；

第三，把教学场景用起来，而不是把教学当作负担；

第四，把持久战意识树立起来，而不是期望速胜论。

以下为包云岗在「CCF YOCSEF杭州· Matlab被禁之特别论坛」发言原文，雷锋网做了不改变原意的编辑整理：

很多人都在思考如何解决“Matlab被禁”这个燃眉之急的问题。大家回顾了中国的工业软件发展之痛，批评国内的盗版问题、知识产权保护问题、重硬件轻软件等一系列问题。也提出了很多好的建议，比如给了针对Matlab各种功能的开源软件替代方案。这些都算是“昨天和今天”的事。

现在我想和大家一起讨论一下关于“明天”的事。我们每个人可以问自己一个问题：从现在这个时间点开始，给10年时间，甚至20年时间，我们能做出一个卡别人脖子的东西吗？（并不是说真的要去卡别人脖子，而是说要成为别人离不开的东西）

如果从这个角度来看这次“Matlab被禁”事件，那么给我们更多的是启发。

我们都知道Matlab最初只是新墨西哥大学Clever Moler教授在1970年代用于教学中的一个小工具软件，那它为什么能在几十年后成为卡我们脖子的利器？

我们一起来梳理一下Matlab发展过程中折射出来的几个理念：

一、把东西做出来，而不是追求把论文发出来。Matlab网站上有一篇Moler教授自己在2018年写的Matlab简史。他在开头就写道，在1971年和1975年他所在团队向NSF申请了两个项目，目标是“探索开发高质量数学软件的方法、成本和资源”。他自己也认为，从某种程度上来看，这两个项目是失败的，因为他们没有发表出一篇论文，他们只是开发出了两个软件：一个是EISPACK，另一个是LINPACK。而且这两个软件也谈不上有多大的学术创新，因为EISPACK就是把1965-1970年发表论文中用Algo60写的算法翻译为Fortran，而LINPACK则是直接用Fortran重写一遍。

二、把东西用起来，而不是做完就扔了。虽然EISPACK、LINPACK没有相关论文发表，学术创新也似乎不是很高，但确实是两个很有用的软件。EISPACK的开发团队在1974年写了一本使用手册，我在Google Scholar上查了一下，到现在已经被引用了1800多次，1970-1980年代使用非常广泛。LINPACK更是世界超级计算机排行榜Tops500的基准测试程序，可以说是影响了世界超级计算机的发展。

三、把教学场景用起来，而不是把教学当作负担。Matlab是Moler教授想把EISPACK和LINPACK应用于教学过程中的产物。如果Moler教授不是用心去做教学，不是为了能让学生更好地掌握线性代数与数值分析，更容易地使用EISPACK和LINPACK这两个软件，那么他就不会有动机自己动手去写一个Matlab小工具来把这两个软件接口封装起来，从而方便学生使用。

今天，由于严苛的科研竞争环境和考核压力，很多人都把教学当作了一种负担，认为会影响科研。但教学其实是试验新技术、新工具最好的应用场景，因为试错成本很低，而且学生的创新性和主动性，还能帮助改进优化技术和工具。Matlab最终走上了商业化道路，就是因为Moler教授在斯坦福大学给学生上课时，有两个学生对Matlab很感兴趣，主动提出用C重写一遍，同时移植到IBM PC上。很多技术最早都是从课堂上发展起来，比如RISC架构是David Patterson教授在伯克利的课程实验。

四、把持久战意识树立起来，而不是期望速胜论。坚持围绕一件事做，几十年后的累积效应是惊人了。中国今天被卡脖子的东西，几乎都是别人积累了20年以上的东西。

从第一版Matlab算起到现在已经有40年，1980年代初的第一代EDA软件到现在也有快40年，Intel在1970年左右第一代微处理器到现在已经有50年。台积电1987年成立到现在也是积累了30多年。其实在学术界也有很多有影响力的工作也是多年积累的产物，我们可以看一下ACM System Software Award，获奖的软件基本上都是持续积累了几十年，比如LLVM持续优化了17年、Eclipse优化了19年、Wireshark优化了22年、Coq优化了31年，GCC则有33年。

再仔细剖析一下Matlab以及MathWorks这家公司，可以说是持久战的典范。MathWorks在1984年成立，只有1名员工。第一笔收入是1985年卖给了MIT10个Matlab版权，收入500美元。MathWorks公司早期很不起眼，有个玩笑称它前7年员工数每一年翻一番——1984年1个员工，1985年2个员工，1986年4个员工，直到7年后的1991年也才只有128个员工。和今天很多初创公司相比，这个成长速度就像是蜗牛了。但是他们力出一孔，围绕着Matlab不断增加功能，使Matlab成为一个行业领先的工具软件。1997年，MathWorks的营业额达到了5000万美元，380名员工。如今2019年MathWorks公司营业额是10亿美元，3000多员工，全球有400多万用户。虽然从营业额看并不大，但其实我们更应该学习这种模式——不断积累。把一项技术做到极致，成为某个细分领域的隐形冠军。

最后总结一下，当我们在思考如何解“Matlab被禁”这个燃眉之急的同时，更需要考虑如何才能在未来做出像Matlab那样的工作，做出能卡别人脖子的技术。这需要我们做出改变，观念上的改变，行动上的改变。