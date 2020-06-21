穷途末路？报道称陆正耀所持数千万美元瑞幸股票将被清算

据悉，瑞信集团（Credit Suisse Group AG）等银行已取得开曼群岛法庭的指令，以清算瑞幸咖啡董事长陆正耀所持有总值数千万美元的瑞幸咖啡股票。因特别股东大会在即，这一事态发展可能会削弱陆正耀对瑞幸咖啡的控制权。

据此前报道，在会计欺诈被揭发导致股价暴跌之后，陆正耀对5.18亿美元保证金贷款违约。然而，在以极低价格出售了陆正耀质押的股份之后，包括瑞信集团和摩根士丹利在内的多家银行出借的保证金贷款仍面临3亿美元的缺口。



据一份6月16日发出的清盘令，陆正耀家族信托控制的博智投资基金有限责任公司（Primus Investments Fund LP）持有的1.3125亿股B类股将在两个工作日内转移给毕马威进行清算。根据瑞幸咖啡每股美国存托股票最近3.82美元的收盘价计算，这些股票价值约6，300万美元。

包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛集团（Goldman Sachs Group）和巴克莱银行（Barclays Bank PLC）在内的贷款方还在英属维尔京群岛向陆氏家族信托基金持有的另一家实体豪德投资公司（Haode Investment Inc.）提交了清盘申请。目前尚不清楚英属维尔京群岛法院是否对该请愿做出了裁决。

瑞幸咖啡的发言人拒绝置评。

即将到来的清算可能会削弱陆正耀对这家新兴咖啡连锁店的控制权。4月2日，该公司披露，2019年销售额中有多达人民币22亿元（约合3.1亿美元）是伪造的。这一消息导致瑞幸的股价暴跌，引发了高管和董事的大批流失。

该公司的市值一度高达120亿美元，但截至上周五收盘时已跌至10亿美元以下。瑞幸于2019年5月在纳斯达克(9946.1232, 3.07, 0.03%)（Nasdaq）上市，由瑞士信贷(10.1, -0.07, -0.69%)和摩根士丹利牵头，并通过多次股票和债券发行从投资者那里筹集了20多亿美元。

5月19日，瑞幸咖啡称已于5月15日收到了美国证券交易委员会上市资格委员会（Listing Qualifications Staff）的书面通知，纳斯达克交易所决定将公司摘牌。

知情人士称，瑞幸咖啡将在6月25日召开退市上诉听证会。