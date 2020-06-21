新冠下的赛事转播：制造噪音、纸板观众，还有用充气娃娃当观众的

欧洲联赛回来了

久违了，足球。在因为新冠疫情停摆三个月时间后，欧洲足球联赛终于陆续恢复了。除了此前早早宣布赛季取消的法甲、荷甲和比甲等小国联赛，德甲、西甲、英超、意甲等主流联赛已经或者即将陆续开战，欧冠也会在晚些时候恢复。球员和全世界球迷们再次进入了激烈的联赛节奏。

过去三个月的疫情就像是一场长长的噩梦。这是欧洲自1918年大流感以来最为严重的疫情。目前已有250万欧洲民众确诊感染新冠，数十万人不幸去世，其中大部分都是老人。西班牙、意大利、德国、法国、英国都成为了疫情最惨烈的重灾区。即便是在现在，新冠的阴影依然没有离去，只是放缓了增长。

虽然欧洲各国经济陆续重开，但民众出门依然需要佩戴口罩，保持社交距离，出现症状应测尽测。尽管联赛是恢复了，但球迷依然无法入场助阵，因为数万人聚集球场意味着巨大的聚集性疫情风险。今年2月下旬意大利圣西罗，亚特兰大对西班牙巴伦西亚的欧冠比赛，被认为是导致意大利北部伦巴第大区疫情大面积爆发的关键因素。

为什么要踢完联赛？如果这个赛季彻底作废，冠军、降级和欧战资格都会成为一笔糊涂账，甚至有可能面临诉讼。这些不仅涉及到球队荣誉和奖金，更直接关系到数千万欧元的利益分配和赞助价值。长时间没有比赛也会直接影响到球员的竞技水平。在刚刚恢复的几场比赛，球员的身体状态都显得比较疲惫，比赛质量也远没有达到平时水平。

而且，停赛三个月已经给各支球队带来了巨大的门票和转播收入损失，而球员们的高昂工资却要继续支付(有一些顶级球队球员已经同意降薪)。大多数俱乐部本就勉强维持着盈亏相抵。再不恢复比赛可能会有很多中小球队撑不下去。只有恢复比赛才能拿到巨额转播收入。意甲那不勒斯主席直接表示，再不开赛的话，好多高水平球员就会被其他联赛挖走。

此外，大金主转播商施加的压力也是联赛必须恢复的重要因素。转播收入才是球队最大的收入来源。现在各国民众都没有什么娱乐活动，只能呆在家里，是电视收视率最高的时期。全球的足球迷都在翘首期待着顶级足球赛事的回归。尼尔森调查数据显示，西甲恢复之后的第一个比赛日(6月11日)，海外收视观众比此前27轮平均水平增长了48%，国内收视观众增长了12%。

人工背景噪音登场

情况就是这样，比赛必须继续，但只能空场进行。球员们在巨大而空旷的体育场内比赛。这种场景此前只会在球迷闹事遭到足协处罚空场比赛时才会出现。但没有了场边的人潮声浪，体育比赛就没有了激动人心的氛围，就像是在踢训练比赛一样。

德甲恢复之后的前两轮比赛，球场的氛围异常安静，再没有以往震耳欲聋的观众助威声。场上只听得到裁判的哨声，以及球员和教练的招呼声，甚至还有一点空罐头般的回音。以往球员肾上激素爆棚时习惯性的爆粗口更是格外刺耳。

人工背景噪音技术就是针对这种需求应运而生的。5月26日多特蒙特主场对阵拜仁慕尼黑的比赛，Fox电视台在美国体育直播中首次加入了人工背景噪音。虽然还有一些缺陷和争议，但看起来，越来越多的体育赛事转播商都已经决定拥抱这一技术。除了足球比赛，韩国棒球比赛和澳大利亚橄榄球比赛的转播也使用了人工噪音技术。

在德甲转播使用人工噪音技术之后，英超和西甲也相继推出了类似技术。英格兰足球名宿、知名解说员莱因克尔(Gary Lineker)所做的调查显示，有近四分之三的观众表示希望听到人工背景噪音。但是否采用人工背景噪音技术取决于传播商。NBC也在他们的网站和应用上，给观众提供了空场音效的收看选择。与此同时，ESPN转播的意大利杯比赛却是空罐头音效。

FOX的体育解说名嘴巴克(Joe Buck)表示，今年秋季美式足球大联盟NFL开赛之后，如果不允许观众入场，几乎肯定会加入人工背景噪音。考虑到每年秋冬季节都是美国的流感高发期，加上还在肆虐的新冠疫情，估计今年美国四大赛事(NFL、篮球NBA、棒球MLB和冰球NHL)很大可能性都会空场比赛，都会借助人工背景噪音来提升转播效果。

音效不同手段类似

那么这些背景噪音是哪里来的呢？德甲的转播方是使用之前比赛预先录制的声音。而英超和西甲所使用的背景噪音是来自官方合作伙伴EA Sports制作的FIFA 20游戏。这些背景噪音会根据比赛情况而实时变化。当出现点球、犯规、VAR等场景时，转播方的音效师会插入事先准备的相应背景音。

为了模拟足球赛事游戏，EA从2014年就开始录制英超各支球队的主场助威声，每一支球队都有自己的背景音库；而且将声音的起伏变化和场上形势变化进行打标签挂钩。EA给球赛转播商提供约13个小时的音频数据，其中有歌声和嘘声，还有抱怨裁判的吐槽声。此外，球迷也可以投票选出他们想听到的球场助威歌声。

以刚刚结束的英超托特纳姆热刺对阵曼联的比赛为例，博格巴禁区内倒地赢得点球的时候，背景噪音是响亮的嘘声，因为这是在热刺队主场进行的比赛，这些嘘声就来自于白鹿巷球场以前的比赛。在球员被替换下场的时候，背景噪音里则能听到一些掌声。这种后期制造的音效和场边空空荡荡的观众席形成了一种奇妙的违和感。当然，场上的球员是完全听不到人工背景噪音的。

英格兰足球名宿、知名解说员莱因克尔(Gary Lineker)是背景噪音技术的大力倡导者。他表示，这是非常聪明的技术，在进球的时候立刻会有欢呼声，主队进球时欢呼声更加响亮。这就像是电影的配乐，并不是必须的，但却可以提升观影体验。BT Sport联合创始人汉弗莱(Jake Hamphrey)直截了当的说，(疫情下的职业赛事转播)体验不可能再和之前完全一样，所以我们只能尽力而为。

但是欧洲本土的铁杆球迷却对这种技术并不买账。12个欧洲国家的26个球迷组织联合发表公开信，对转播商试图使用人工背景噪音技术来取代或模拟球迷带来的独特氛围深感担忧。他们表示，增强现实技术和预先录制歌声以及其他人工助阵技术是对球迷的否定。球迷缺席不可能被电脑模拟技术所补偿，这些技术只是为了取悦电视观众。

可以理解，这些球迷有明显失落感。他们无法到场观战，连声音都被取代了。这些球迷团体强烈要求参与到足球改革的讨论。在这一方面，德甲再次走在了同行前面，他们正在考虑通过Zoom等视频手段把球迷真实的声音汇合起来加入比赛转播的背景噪音。或许不用多久，转播里面的背景噪音将真正来自于球迷，只不过是通过远程手段。

比赛现场声音可以用人工噪音冒充，那空荡荡的观众席怎么办？各个联赛和球队也想出了不少办法。德甲的一些球队允许球迷提交自己照片，制作成人像纸板放置在观众席。

西甲则和挪威技术公司VIZRT合作推出了虚拟观众席技术，对空荡荡的观众席进行PS处理，显得似乎有观众一样。

但像韩国首尔FC那样在观众席摆充气娃娃就实在有点太鬼畜了。他们不仅成为了全球的笑柄，还收到了K联赛1亿韩元(人民币近60万元)的罚款。