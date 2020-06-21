错过等 10 年！夏至日巧遇天文奇观日环食，中国可见 "金指环"

6月21日“夏至日”下午，“日环食”天文景观在我国境内上演。这是我国八年来第一次目睹到的日环食，错过这次机会，在我国境内观赏日环食，就要再等十年（2030年6月1日才再现）。

这次“日环食”又被称为“金环日食”，太阳将有超过99%的面积被遮住，只剩下一圈金边儿，非常少见。天文学家表示，此次“日环食”是2020年天宇最值得期待的天象。

据央视财经报道：

根据天文预测，6月21日，日环食将在非洲最早开始出现，并先后在阿拉伯半岛、巴基斯坦、印度等国出现之后，进入我国。我国境内可以观测到日环食的地区有西藏、四川、重庆、贵州、湖南、江西、福建、台湾等地的部分地区。

天文专家预测，这次日环食的最大食分可以达到0.997，这个数字越接近1，太阳被遮挡的部分就会越多，例如在西藏西部地区的环食带经过区域，绝大部分太阳光都可能被月球遮挡住，太阳将犹如一个美丽的金色指环悬挂于空中，景色将非常壮观。

6月21日的日食天象在各地的开始时间会有所不同。以西藏阿里地区为例，初亏大约将出现在13时02分，食甚14时45分，16时29分复圆。而在东部地区，例如厦门，初亏大约为14时43分，食甚16时10分，复圆要在17时24分。另外，这次日环食的环食带宽度仅有20千米左右，只有人们正好处于环食带所经过地区才能看到最完美的日环食景观，而在我国其他地区只能看到不同程度的日偏食。

日食是如何发生的呢？

简单来说，日食是当月球运行到地球与太阳之间，遮挡了部分阳光后形成的天文现象。当月球绕地球运行时，如果月球的阴影恰好落在地球表面，我们可以看到太阳的一部分或全部被月球遮挡，此时就会观看到日食。

月球的影子实际上有两部分，半影和本影。当月球的半影投射到地球上时，我们可以从投影中看到日偏食。如果月球的本影扫过地球表面，那么我们就可以从本影的投影中看到日全食。

日环食是如何出现的？

有时候会出现月亮太“小”无法覆盖整个太阳的情况，此时就会发生月环食。月亮的大小是由月球椭圆形的轨道决定的。当月球绕地球运行时，地月距离在36.3万千米到40.6万千米之间变化。接近13%的距离变化使得月球在天空中呈现不同的“大小”。

当月球在其轨道的近地端时，月球看起来比太阳大。如果此时发生了日食，那么它将完全遮挡住太阳，也就是日全食。如果日食发生时月球在其轨道的远地端，月球看起来就比太阳还小，因此就不能完全覆盖它，此时就是日环食。

如果从太空往下看，我们会看到月球的本影不够长，无法到达地球。相反，半影会投射到地球上。半影的轨迹称为环食带，如果你恰好处在这条轨迹上，你就会看到光环围绕月亮的日食景象。

欣赏天文学景观请注意保护眼睛！

小时候你可能使用放大镜点燃过火柴，当然其中借助的是透镜的聚焦原理。我们的眼睛里有一个晶状体，如果你盯着太阳看，晶状体会把阳光聚焦到你的视网膜造成伤害。如果光线太强，甚至会杀死视网膜上的细胞。

有人觉得日食的时间很短暂不会造成伤害。事实上，当你感觉到眼睛疼痛的时候，你的视网膜已经受到损伤了。即使太阳表面只有1%可见，其亮度也能达到满月的1万倍。人类视网膜相当脆弱而且不可替代，所以在这里提醒大家：安全观赏！

部分素材来自：新华网 央视财经