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微软宣布 WSL2 对 GPU 的初始支持

2020/6/21 8:59:42来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘评论：

在微软最新发布的 Windows Insider 预览版本中，WSL2 获得了 GPU 计算支持。这意味着Linux 二进制文件可以利用 GPU 资源，在 WSL 中进行机器学习、AI 开发或是数据科学等工作

微软在今年五月份的 Build 2020 大会上宣布了 WSL 对 GPU 计算的支持，对这项功能的需求在社区中一直拥有很高的呼声。当时，微软表示，最初的 GPU 计算功能将提供两种方案：

NVIDIA CUDA （CUDA 是跨平台的 API，可以通过 Windows 上的 WDDM GPU 抽象或 Linux 上的 NVIDIA GPU 抽象与 GPU 通信）

DirectML（直接机器学习，机器学习的低级 API）

此次更新包括对 NVIDIA CUDA 和 DirectML 的支持。CUDA 的初始预览包括对现有机器学习工具、库和流行框架（包括 PyTorch 和 TensorFlow）的支持，以及本机 Linux 环境中可用的所有 Docker 和 NVIDIA Container Toolkit 支持，允许构建在 Linux 上运行的容器化 GPU 工作负载在 WSL 2 中按原样运行，让开发者可以在本地 Windows 计算机上进行开发和实验。它的面向目标是专业人士。

DirectML 则更加针对初学者，能够让使用者跨 AMD、Intel 和 NVIDIA GPU，在 Windows 硬件上实现加速，体验机器学习的工作负载。这次预览版本发布了带有 DirectML 后端的 TensorFlow 预览包，初学者可以从 TensorFlow 教程模型或微软提供的示例开始学习。

微软表示，计划在接下来的几个月中开源与 DirectML 一起使用的 TensorFlow 代码扩展库。

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关键词：微软WSL2

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