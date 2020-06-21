红帽和 Fedora 社区共同改进模块化，将应用到 RHEL 9

RHEL 的主要架构师之一 Josh Boyer 发表了关于 RHEL 9 和模块化规划的想法。

模块化(Modularity)作为传统 RPM 打包的替代方案，允许某个软件包的多个版本被分发到 Fedora。如果按照传统的方式，一旦 Fedora 发布了稳定版，打包者就必须遵守稳定更新策略并且不能再向系统引入不兼容的更改。Fedora 模块化的出现允许打包者在同一个 Fedora 版本中提供不同版本的软件包。

简单来说，在传统发布策略的基础上，Fedora 仍将推出标准发行版，但同时搭载一组提供流行软件替代版本的模块。

Fedora 模块化经过多年的开发和优化已经越来越好，不过仍会收到来自用户和开发者/打包者的批评和 issue。红帽也在继续为它投入资源进行改进，并在最近将模块化的开发工作转移到了一个新的开发团队。

Josh 指出，红帽将与 Fedora 社区合作共同改进模块化，使其符合自家的产品需求。红帽还会把模块化应用到对 RHEL 9 有意义的地方——主要是围绕软件流(Application Streams)概念而展开，因为这在客户群体中广受欢迎，可减轻客户从一个主要版本升级到另一个版本时遇到的障碍。毕竟提供一致而又有改进的体验是基本要求，这就要求从 RHEL 8 到 RHEL 9 要具备连续性。

Josh 还谈到了 Fedora 最近在 Enterprise Linux Next effort (ELN) 方面所做的努力，并表示这有助于在 Red Hat Enterprise Linux 9 推出前审核模块化的变更和其他改进。RHEL 9 计划于 2023~2024 推出，目前看来有足够的时间为其提供更好的模块化。