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小鹏汽车何小鹏：智能汽车很费钱，但价格会越来越低

2020/6/21 16:53:42来源：新浪科技作者：花子健责编：骑士评论：

6月21日下午消息，极客公园与哔哩哔哩联合举办的Rebuild2020科技全明星峰会上，小鹏汽车创始人兼董事长何小鹏在对话中提到，作为一个汽车行业的外来者，他越深入做汽车发现就越难做，因为需要的钱越来越多。但是，未来几年智能汽车的价格还会持续下降，因为规模在往上走。

何小鹏表示，车特别难做，需要很多钱。做车越深入，就发现需要越多的钱。但智能汽车一定会越来越便宜，因为行业规模上去就有利于产品降价，比如车载电池的价格就在走低，从原来的几千元成本降到了几百元。智能汽车的价格在未来几年还会快速下降，接近当前汽油汽车的价格。“也只有到那个时候，才是汽车格局改变的时候。”何小鹏说。

汽车行业的变化太小，是智能汽车的机会所在，也是未来用户的需求。“我三十年前坐过的车现在还在卖，相差无几。但现在的手机和电视等，和三十年前完全不同。”何小鹏说，这也是现在的汽车人需要去思考的问题，如何做出这些改变。一台好的汽车，何小鹏认为首先是要好看，第二个是就是可以展示自我的个性，第三点就是车要很智能，比如会告诉用户什么时候要做保养。

在谈到小鹏汽车的竞争对手之一特斯拉的时候，何小鹏透露，他在特斯拉股票上赚了不少钱，并且相信特斯拉会成为一家伟大的公司，市值甚至能走到5000亿美元以上。

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关键词：小鹏汽车电动汽车

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