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谷歌安卓的“类 AirDrop” 文件传输功能曝光：还支持 Win10/macOS/Chrome

2020/6/21 17:58:47来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：骑士评论：

Google 正在开发一个类似于苹果 AirDrop 的文件共享功能已不是新闻，一个被称为“Nearby Share”（附近共享）的功能已经开发了一段时间，并且现在出现了更多细节。

新信息显示，Nearby Share 不仅限于在 Android 设备之间共享文件，还可以借助 Chrome 浏览器在其他操作系统之间共享。

几个月前，确切地说是 4 月，已经发现了一个带有相关标志的 Chrome 版本被提交，其描述为“启用附近共享功能”。由于 Android 已经引入了该功能，因此可以认为该标志是要使用 Chrome 浏览器在其他操作系统上激活该功能。

另一条消息进一步证明了该功能可在 Windows，macOS 和 Linux 的 Chrome 浏览器中使用。

一个名叫 Dinsan（@_dinsan）的 Twitter 用户共享了一张图像，该图像显示了 Chrome 操作系统设置中的“附近共享”。

Google 并未将功能限制为 Android，这是明智之举，它将使用户能够轻松地在设备之间共享文件，尤其是那些使用不同操作系统的用户（例如，Android 手机，Chrome 平板电脑和 Windows PC）。

目前，Google 尚未宣布该功能何时正式发布。

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关键词：谷歌文件传输

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