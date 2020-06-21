WWDC 2020 前瞻：iOS 更新，Mac 转向 ARM，不少硬件传言将成真？

Apple 一年一度的全球开发者大会（WWDC）将于6月22日（星期一）召开，但由于新冠肺炎疫情在全美的大流行，会议的形式与往常大不相同。

所以Apple 将以一种新的、线上的形式呈现整个会议。

预计Apple 仍将展示iOS、MacOS、Watch OS和TVOS的未来前景——这是为Apple 所有硬件提供动力的各种操作系统。

Apple 可能还会发布一项比年度操作系统更新更大的声明：据报道，Apple 将利用WWDC宣布其Mac台式机和笔记本电脑从基于英特尔(Intel)的处理器转向定制设计的ARM芯片。

这将是Apple 计算机产品整体的根本性转变。

Apple 的开发者大会也正值该公司因其开发者实践而受到批评之际。欧盟已对Apple 展开反垄断调查，尽管Apple 仍在执行限制性政策——最近针对的是电子邮件初创公司Hey。

话虽如此，以下是我们期待Apple 今年宣布的所有消息。

iOS 14

和往常一样，iOS系统的年度更新预计将是Apple 今年的主要关注点之一，不过，由于今年早些时候推出了这款软件的早期版本，一系列泄密事件给人们带来了比以往更多的预期。

Apple 似乎已经适应了iOS升级的发展节奏：众所周知有巨大缺陷的iOS 13紧随稳定可靠的iOS 12之后，后者修复了问题重重的iOS 11。

因此，据说iOS 14将重点放在性能和稳定性上，而不是增加新的功能。

有传言称，Apple 可能会对iOS主屏幕进行首次重大改动，这是该公司首次用iOS 4添加文件夹和定制墙纸以来最大的改动。

第一个主要的新增功能是一个新的列表视图，根据9to5Mac的说法，它将为你的设备上的所有应用提供一个Android风格的视图，包括Siri建议在内。还有传言称，iOS 14将带来新的壁纸设置，将首次在第三方应用中循环使用。

但最大（也是最不可靠）的传言是，Apple 可能最终会把合适的主屏幕小部件引入iOS，而Apple 一直拒绝这样做（除了在其时钟和日历应用上显示时间和日期之外）。

此外，据报道，Apple 正在考虑允许第三方应用被设置为iOS默认应用，以取代Apple 制造的替代应用。

如果发生这种情况，那将是一件大事，尤其是在Apple 因被指控偏袒自己的应用和服务而在欧盟面临反垄断诉讼的情况下。

如果没有一些新的应用程序，这将不是一个新版本的iOS，据报道，Apple 已经有了几个正在开发中的应用程序。

据MacRumors称，其中一款新的独立健身应用名为“Seymour”（可能在最终版本中更名为“Fit”或“Fitness”），它将为日常锻炼提供各种指导健身视频。

还有报道称，一款名为“戈壁”(Gobi)的新增强现实应用将提供一些基于Apple 品牌QR码的未知功能。

当然，iOS 14也有一些常见的调整和改进。iMessage获得了新的@提及功能，并且可以选择从线程中撤回消息（两者均类似于WhatsApp当前提供的功能）。

Apple 还将推出一项新的“CarKey”功能，让你使用iPhone或Apple Watch作为NFC汽车钥匙来解锁汽车。据报道，也有新的HomeKit功能在开放中，例如能够整天自动改变灯的色温。

此外，据说iOS 14还为失聪用户增加了更多的辅助功能。

有传言称，Apple 内置的密码管理工具iCloud Keychain将得到改进，它可能会提供类似1Password的功能，提醒用户定期更换密码，并支持双重认证。

最后，据说Apple 正在添加一个新的“Clips”API，允许开发者提供应用中的小片段内容，而不必通过扫描QR码来安装完整的应用（Android上已经存在类似的功能）。

iPadOS 14

去年，Apple 将iPad版的iOS分拆为自己的分支iPadOS。

考虑到iPadOS的核心仍然是基本的iOS，期望上面的大部分变化也适用于这里。

话虽如此，围绕Apple Pencil还有更多关于iPadOS的传言。MacRumors声称，Apple 正在添加一个新的PencilKit功能，可以自动将手写文字转换为标准文本。据说新的手写功能适用于任何iPadOS输入字段。

其他一些变化，比如最初传言与iOS 14一同发布的鼠标支持，已经在今年早些时候随着iOS 13.4的发布而进入iPad。

WatchOS 7

关于Apple Watch的长期传言（增加了睡眠追踪功能），今年关于Watch OS 7的传言再次出现，不过目前尚不清楚Apple 是否会在今年秋季发布新的Apple Watch时推迟发布这一消息（考虑到睡眠追踪功能可能会有额外的硬件需求）。

另有传言称，血液中的氧气追踪可能会出现在watchOS 7上，不过，就像睡眠追踪一样，目前还不清楚这是否会取决于新的硬件。

据报道，在纯软件方面，Apple 增加了共享自定义表盘的选项，以及新的Infograph Pro外观和更好的家长控制选项。

TVOS 14

TVOS现在同时为Apple TV和HomePod供电，所以对这两个平台的任何更新都可能出现在这里。

在Apple TV方面，同样有传言称将在iOS 14上发布的健身应用也将出现在Apple TV上。据报道，Apple 正在为流媒体平台开发儿童模式(Kids Mode)，这款应用还将与“屏幕时间”(Screen Time)配合，监测你花在看电视上的时间。

据Bloomberg报道，对于HomePod来说，有关Apple 可能会放松默认应用的传言也可能带来好处，比如让Spotify等第三方应用通过Apple 的Siri语音助手来开发智能扬声器。

MacOS 10.16

令人震惊的是，WWDC上今年新版的MacOS几乎没有任何消息流出。

唯一的主要传言来自iOS系统，其中提到了一款合适的Catalyst iMessage应用，它可能最终会为Mac应用带来“用激光发送”等功能，以及类似的iCloud Keychain改进。

不过，WWDC内部仍有最大的传言：Apple 可能会为下一代Mac笔记本电脑推出自己的ARM芯片，以取代自2006年以来一直在使用的英特尔处理器。

在这种情况下，外界希望听到更多关于下一个版本的macos将如何支持这种转换的消息。

Mac切换到ARM

据Bloomberg报道，Apple 计划利用今年的开发者大会，宣布改用自己定制设计的ARM芯片，这或许是WWDC可能发布的最重要消息。

根据这份报告，这一变化的动机是Apple 对英特尔性能改进的担忧。

据说新的ARM芯片为图形和人工智能任务提供了明显更好的性能，并且更节能（这意味着未来的Mac笔记本电脑可以提供更好的电池寿命，或者进一步缩小尺寸）。

当然，通过不依赖英特尔，Apple 可以设计完全符合其规格的芯片组，而不是依赖另一家公司的路线图，该战略在Apple 的iPhone和iPad设备上发挥了巨大作用。自第一代iPad和iPhone 4以来，iPhone和iPad设备一直在使用Apple 定制的芯片。

尽管如此，新的基于ARM的Mac预计仍将运行Macos操作系统，而不是iOS操作系统，不过据推测，共享硬件架构将使为新Mac创建移植的Catalyst风格的应用程序变得更加容易。

而且，即使Apple 确实在WWDC宣布了基于ARM的Mac的计划，实际也可能要等上几个月。

有传言称，首批ARM Mac最早将于2021年上市。

这也是有先例的：Apple 首次宣布，它将在 WWDC2005 从PowerPC架构转向英特尔芯片，这比2006年1月最终发布基于英特尔的Mac提前了几个月，以便让开发者有时间为这一转变做准备。

尽管如此，这一变化发生得非常快--到2006年8月，Apple 已经用英特尔的版本更新了整个计算机系列。

新iMac

iMac早就该更新了。

Apple 用新的设计更新了它的主桌面已有多年了，有传言称，我们可能会在WWDC买到一款可以减少边框的iMac，将显示屏的尺寸扩大到23英寸，并提供一种更接近于去年WWDC发布的Pro Display XDR的设计。

新款Apple TV 4K

考虑到目前的Apple TV 4K型号（2017年推出）已经有点过时，也有传言称Apple TV将会焕然一新。

不过，这些更新并不具有太大的革命性：如果它真的出现了，那么希望它看起来与当前的型号非常相似，尽管它的存储空间增加了一倍（从32GB和64GB增加到64GB和128GB），处理器也得到了改进。

Apple Airtags

Airtags是最近泄露得最彻底的Apple 产品之一。

AirTags预计将是圆形光盘，其依赖于iPhone 11中引入的相同U1芯片和技术，以提供增强现实界面，从而以高精度找到丢失的物品。

其在以前的iOS版本中展示了大量内容，但最终会出现在WWDC 2020上吗？

ONE MORE THING......

和往常一样，WWDC一直是Apple 举办的活动，考虑到2020年的“动荡”性质（如供应链中断和延迟），因此很有可能会发生任何事情。

虽然WWDC倾向于关注软件更新、软件生态和开发者，但这里发生过无数的重大新闻。