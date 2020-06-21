不再起冲突，BlueStacks 安卓模拟器推出 Hyper-V 测试版

IT之家6月21日消息 目前市面的手游模拟器( Android 模拟器)，大多数都是基于 VirtualBox 所开发，这会导致Windows 10 专业版且使用 Hyper-V 虚拟化的玩家，不能直接使用手游模拟器，因为 Hyper-V 与 VirtualBox 和 VMware 会发生冲突，必须关闭 Hyper-V 重启电脑才能使用。

现在手游模拟器公司BlueStacks 推出了基于 Hyper-V 的版本，正提供 Beta 版测试，让你能够在Hyper-V 虚拟化平台上也能运行手游模拟器。

另外，该版本可以兼容包括 Android Nougat (牛轧糖) 在内的大多数的游戏，搭载 Android x64 操作系统(支持 ARM64 指令库)，能玩的游戏会更多。

IT之家此前报道，Hyper-V 是一款由微软在 Windows 10 专业版与企业版上所推出提供硬件虚拟化的产品。Hyper-V 可让你建立其他 Windows 操作系统版本或非 Windows 操作系统的软件环境。

建议的系统配置：

操作系统：Microsoft Windows 10 (仅适用于1809以上的专业版或企业版) 。

CPU处理器：Intel英特尔 or AMD 处理器

RAM内存：至少 2GB RAM。

硬盘:至少 5GB 或更高。

需开启Hyper-V以及BIOS的VT虚拟化。

在此处下载启用Hyper-V的BlueStacks Beta版本。

启用Hyper-V的步骤

1）在PC /笔记本电脑上打开“控制面板”。在这里，选择“程序”，如下所示。

2）接下来，如下所示选择“打开或关闭Windows功能”。

3）然后会弹出一个新窗口。请确保选中“ Windows Hypervisor Platform”之前的复选框，如下所示。

4）点击“确定”。现在将启用Hyper-V，你可以继续安装过程。

以管理员身份安装和启动BlueStacks Hyper-V版本的步骤。

1）下载启用了Hyper-V的Bluestacks。点击这里下载。

2）打开下载位置，然后右键单击BlueStacks安装程序文件。选择“以管理员身份运行”，如下所示。安装将开始。

3）安装完成后，转到桌面。右键单击BlueStacks（HyperV）版本图标，然后选择“以管理员身份运行”，如下所示。

如何检查Windows版本

1.通过按Win + R键打开运行命令。

2.在运行命令文本框中键入“ winver”，然后单击“确定”。

3.现在，你应该看到一个对话框屏幕，其中显示了操作系统版本和注册信息。