摩托罗拉 Edge Lite 配置曝光：骁龙 765+4800mAh 电池

最近，媒体在 FCC 的数据库中发现了型号为 XT2075-3 的摩托罗拉手机。据说这是摩托罗拉 Edge Lite 型号，这款手机可能是 Edge 系列中最便宜的手机。

FCC 列表仅显示它可能配备 4800mAh 电池，支持 5G。而近日 XDA Developers 则共享了这款智能手机的全部规格。

摩托罗拉 Edge Lite 的型号为“Nairobi”，并且有可能作为摩托罗拉最便宜的 5G 手机首次亮相。

据悉，XT2075-1 是 Edge Lite 的 Verizon 版本的型号，而 XT2075-3 属于该手机的全球版本，Verizon 型号将不具有用于唤起 Google Assistant 的专用按钮，而国际版本将具有该按钮。

摩托罗拉 Edge Lite 将配备屏幕指纹识别器，6.7 英寸 OLED 屏，1080 x 2520 像素的 Full HD+ 分辨率。屏幕上的双打孔将容纳一个 800 万像素的自拍相机以及一个 200 万像素的深度传感器。

Edge Lite 的背面将具有四摄像头系统，包括 4800 万+1600 万+800 万+500 万。

与摩托罗拉 Edge 一样，Edge Lite 将搭载 Snapdragon 765。提供 4GB 或 6GB 的 LPDDR4X RAM。预计该手机将采用 64GB 和 128GB 的 UFS 2.1 存储。支持 18W 快速充电。

摩托罗拉 Edge Lite 将搭载 Android 10 OS。其它功能包括 NFC，USB-C，5G 和双 SIM 卡（取决于市场）。这款智能手机将提供多个彩色版本，起始版本的价格可能为 399 欧元，约 3152 元。