发牌一年后，5G 时代还远没有到来

一年前的 6 月 6 日，工信部向三大运营商以及中国广电发放了 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年。

一年后的今天，你用上 5G 手机了吗？5G 有什么不一样的体验？它的用武之地又在哪里？

5G 手机选择变多从上市之初的近万元，到如今 1599 元的价格，只过了不到一年的时间。今年开始，5G 手机的价格出现「大跳水」，各家厂商都推出了 2000 元级别的产品，目前最便宜的是 Redmi 10X，1599 元的起售价，标志着全民 5G 普及风暴的开始。

而中低价位 5G 手机的出现也意味着选择变多了，短短几个月，5G 手机几乎覆盖了所有主流价位段，很快就会成为市场出货的主力。6 月 9 日，中国信通院发布《2020 年 5 月国内手机市场运行分析报告》。报告指出，2020 年 5 月，国内市场 5G 手机出货量 1564.3 万部，占同期手机出货量的 46.3%，同时还保持着高速增长的势头。

图片来源：中国信通院

与此同时，各大手机厂商也纷纷宣布，以后不再推出 4G 手机，转而将 All in 5G。确实如此，我们也可以很明显的感觉到，无论是线上还是线下，无孔不入的手机广告都在告诉消费者：眼下就是 5G 时代。那么真的是这样吗？

5G 带给手机的红利减少与 5G 手机的火热形成鲜明对比的是，似乎并没有多少人愿意为 5G 本身而买单。我们可以发现，近几个月新发布的手机中，厂商在性能、外观、屏幕、摄影等方面的宣传力度，明显要比 5G 多得多，而消费者也很领情，买 5G 手机更多的是看中了强大的性能、高刷屏和高倍变焦等功能，好像 5G 只是一个象征性的存在——必须有、但可能不会用。

其中的原因也很简单，网速提升的边际效益越来越低了，就算 5G 再快，顶多就是缓冲视频可以少等几秒，并不能对体验产生质的提高，反而还要多花不少钱，另一方面，虽然厂商都极力宣传 SoC+外挂基带不会让续航「尿崩」，但今年的 5G 旗舰都齐刷刷的增加了电池容量，这似乎就是身体最诚实的反应。所以有人买了 5G 手机，却用着 4G 套餐，甚至会因为续航焦虑和信号覆盖不完善，而选择关闭 5G 以提升网络体验。这仿佛让 5G 这位将军一下子失去了用武之地。

显然，我们希望看到一些只有 5G 才能胜任的工作，但可能不会这么快就出现，也不一定只出现在手机上。回顾一下 4G 转型的阶段，4G 网络的普及加速了移动互联网的渗透速度，而智能手机作为移动互联网的最佳载体，也分到了 4G 时代最大的红利，所以我们在手机上感受到了视频通话的便捷、体会到了手游的快感、见证了短视频的火爆。那么 5G 时代的杀手级应用会出现在手机上吗？那就不一定了。5G 是一个万物互联的时代，一切设备都能够接入网络，手机可能会是一个中心，但不再是唯一的载体了。

5G 的用武之地在哪里5G 网络具备高带宽、低时延、低功耗的特性、且最重要的是支持海量设备互联互通。除了手机之外，我们对它最大的构想来自于物联网、车联网、无人驾驶、企业办公以及 AR/VR 等领域。

以无人驾驶为例，现在的无人驾驶也许只有少数车主才体验得到，每一辆无人车更像是独立的个体，不能够组成网络。但 5G 时代也许会改变这种情况，也就是说，所有的车都将处在同一网络之下，受统一管制，这会让交通资源分配更加合理，减少不必要的资源浪费，也可以避免安全事故的发生，不过这一切的前提不仅仅是搭建好 5G 网络就能实现的，还需要汽车产业、交通产业等众多产业的融合，法律法规也是个绕不开的槛，而与这些相比，5G 只是最基本准入条件。

因此必须要承认，现在的环境还远不能满足实现上述场景的需求。任何一代网络技术的成熟，都离不开长时间的实践积累，更何况我国的 5G 建设走在世界前列，虽然这非常值得骄傲，但也从另一个角度说明了，5G 的产业布局、应用开展都是一个很陌生的领域，并没有现成的解决方案，所有的坑都需要自己去踩，这也是我国的 5G 建设与 3G 和 4G 最不同的一点。5G 应用的出现依然需要基础建设的完善、众多技术产业的融合、以及长时间的积累。

无论我们现在怎样看待 5G，也不能否认未来几年内 5G 肯定会加速普及，相信 5G 能带给我们的是一种全场景的体验，而不是只有网速变快的手机，手机也不会是 5G 的终点，反而只是 5G 的起点。5G 时代是万物互联的世界，这需要更多产业的进化，不是一朝一夕就能完成的，只有依托于 5G 技术的下游产业变得成熟了，我们才能感受到它的魅力。毕竟真正的 5G 时代还远远没有到来。