Adobe 官网发布 Flash Player 停止支持问答：建议卸载，到期后不能再使用 Flash

IT之家6月21日消息 此前Adobe宣布将在今年12月31日停止支持Flash Player，现在Adobe官网介绍了关于Flash Player停止支持更加详细的问答。

IT之家获悉，Adobe表示，EOL日期之后，Adobe将不会发布Flash Player更新或安全补丁。建议所有用户在EOL日期之前卸载Flash Player。Adobe将在今年晚些时候提示用户卸载其计算机上的Flash Player，并且在EOL日期之后，将禁止基于Flash的内容在Adobe Flash Player中运行。

Flash Player何时终止（EOL）？

如先前在2017年7月宣布的那样，Adobe将在2020年12月31日（“终止日期”）之后停止分发和更新Flash Player。我们与包括苹果，Facebook，谷歌，微软和Mozilla在内的多个技术合作伙伴合作发布了此公告，这些合作伙伴发布了补充公告，其中详细介绍了Flash Player终止服务对使用其特定的操作系统环境或浏览器功能的开发人员，、企业和消费者的意义。

Adobe为什么决定终止Flash Player，并选择2020年结束日期？

多年来，诸如HTML5、WebGL和WebAssembly之类的开放标准一直在不断成熟，并可以作为Flash内容的可行替代方案。此外，主要的浏览器供应商正在将这些开放标准集成到他们的浏览器中，并且淘汰了大多数其他插件（例如Adobe Flash Player）。2017年，我们在提前三年通知的情况下宣布了业务决策，我们认为这将留出足够的时间开发人员、设计人员、企业和其他各方可以根据需要将现有Flash内容迁移到新的开放标准。

该决定将如何影响到今年（2020年）剩余时间的Adobe Flash Player支持和发行？

Adobe将继续发布常规Flash Player安全修补程序，维护操作系统和浏览器兼容性，并在2020年底之前添加Adobe确定的功能。

Adobe是否会在2020年之后提供Adobe Flash Player的早期版本供下载？

不会。Adobe将从其站点删除Flash Player下载页面，并且在EOL日期之后，将禁止基于Flash的内容在Adobe Flash Player中运行。

Adobe始终建议你使用最新的、受支持的软件。客户不应该在EOL日期之后使用Flash Player，因为Adobe不再支持它。

如果我发现可以在第三方网站上下载Flash Player，可以使用它吗？

不可以，这些版本的Flash Player未经Adobe授权。客户不应使用未经授权的Flash Player版本。未经授权的下载是恶意软件和病毒的常见来源。Adobe对未经授权的Flash Player版本不承担任何责任，客户对使用此类版本的风险完全由自己承担。

哪些浏览器和操作系统当前支持Adobe Flash Player？

请访问http://www.adobe.com/cn/products/flashplayer/tech-specs.html，以获取Flash支持的浏览器和操作系统的最新列表。注意，随着距EOL日期越来越近，支持Flash的浏览器和操作系统的数量可能会减少，因此Adobe强烈鼓励客户迁移到其他标准。

技术支持终止后，Adobe是否会为Flash Player提供安全更新？

EOL日期之后，Adobe将不会发布Flash Player更新或安全补丁。我们建议所有用户在EOL日期之前卸载Flash Player。Adobe将在今年晚些时候提示用户卸载其计算机上的Flash Player，并且在EOL日期之后，将禁止基于Flash的内容在Adobe Flash Player中运行。