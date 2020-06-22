PS5、Xbox Series X 纷纷亮相！中国真的该去做 3A 游戏吗？

2020年注定是一个游戏玩家们的狂欢年。新一代游戏主机PS5、Xbox Series X将会在今年投向市场，而新的游戏引擎虚幻5也公布了震撼人心的演示。除此以外，新的安培GPU、RDNA2 GPU等PC游戏硬件，也会和大家见面。

Xbox SX和PS5均已亮相，今年注定是个游戏大年

新的游戏软硬件技术的涌现，会推动游戏的开发。玩家们最期待的，莫过于会有哪些3A游戏大作横空出世。然而这么多年来，大家耳熟能详的3A大作，似乎一直来自于国外，大家就没怎么遇见过来自国内的3A游戏，这对于中国玩家而言，一直是心头难以挥去的遗憾。

中国不乏大型游戏公司，为何做不出3A游戏？（数据来自newzoo，2019Q2）

中国的游戏市场一直规模庞大，无论是玩家数量还是资金规模，都位列全球第一，甚至国内已经诞生了全世界最大的游戏公司腾讯。然而，这样的土壤，竟然也没能培育出3A游戏。中国玩家什么时候才能够玩上自己的《巫师》、《塞尔达》、《光环》？在没有3A游戏、却也培育出如此庞大市场的前提下，国内的游戏业界还有必要打造自己的3A游戏吗？今天，就来谈谈这个话题吧。

国内真的有必要做3A游戏吗？

在谈论这个话题之前，先来简单谈谈何为3A游戏。一般而言，3A游戏指的是耗费了“A lot of money（大量的金钱）”、“A lot of resources（大量的资源）”以及“A lot of time（大量的时间）”打造而来的游戏，这三个高成本的“A lot of”，就组成了“3A”。

要注意，这是一个游戏制作上的概念。某款游戏可能极其经典，娓娓动人，例如《仙剑奇侠传1》；或者非常流行，享誉世界，例如《口袋妖怪》；甚至富具创意、开创了一种革命性玩法、开辟了全新的电竞格局，例如《DOTA》。但是它们并不符合三个高成本“A lot of”的标准，也不能将其称之为3A游戏。

而像《GTA5》、《巫师3》、《最终幻想7：重制版》、《荒野大镖客2》这样的作品，就是典型的3A游戏了。这些游戏开发成本极高，投入的资金动辄数千万乃至上亿美元，都是游戏公司用顶尖资源、数年精雕细琢打造的拳头作品。如此一来，才能给玩家带来栩栩如生的画面、天马行空的美术、身临其境的音效、爱不释手的玩法、可反复推敲的细节……

3A游戏往往是游戏制作商投入大量成本精力打造的拳头产品，如SE的《最终幻想7重制版》

一个3A游戏，它往往是面面俱到的，甚至可以称得上是人类想象力在现实世界最真实的投影。3A游戏是构建虚拟世界的庞大工程，这样的大工程是对技术、设计、资金、管理、人力等方面的巨大考验，不可能靠单打独斗就能完成。

正如小作坊做不出汽车、轮船、飞机这样的大工业品一样，个人和中小团队，也无法缔造一款3A游戏。大工业品的背后，是庞大工业体系的支撑；同理，3A游戏的出现，意味着搭建起了游戏工业体系。

3A游戏开发是游戏工业实力的体现，稍有不慎就会翻车，例如老牌日厂SE最终幻想15的开发历程

到这里，就不难理解中国玩家对国产3A游戏的迫切期待了。尽管中国已经成为了全球最大的游戏市场、有着最大的游戏公司、最多的玩家群体，但没有一款3A游戏来自中国，我们不能证明自己拥有完备的游戏工业体系，不能说自己的游戏制作水平称得上世界一流。

中国是游戏大国，但从游戏制作层面来看，却远称不上是游戏强国。

国人并不缺乏游戏制作的热情和创意，甚至也不缺乏大名鼎鼎的游戏IP，近年仍有《Flower》、《太吾绘卷》这样的话题作。然而就如同电影界中，尽管有《霸王别姬》、《卧虎藏龙》这样享誉海内外的奥斯卡级别的作品，但令国人对国内电影工业燃起希望的，仍只能是评分只有6、7分的《流浪地球》。

中国电影工业曙光已经出现，中国游戏工业的曙光在哪里？很多中国玩家想要知道答案。从中国玩家的角度来看，国产3A游戏，很有必要。

国内真的该去做3A游戏吗？



3A游戏可以称得上是人类想象力在现实世界最真实的投影，是人类各种艺术表现手法的集大成者。但一个残酷的事实是，即使放眼全世界，3A游戏的路子，正越走越窄——3A游戏面向的，算不上是一个蒸蒸日上的市场。

3A游戏市场停滞不前？

熟悉游戏业界的朋友应该知道，近年来，制作一款3A游戏的成本正在不断飙高。游戏硬件的进步，意味着为游戏内容提供了更大的容器，要填满这个容器，就需要用更多的“A lot of money（大量的金钱）”、更多的“A lot of resources（大量的资源）”以及更多的“A lot of time（大量的时间）”。换言之，硬件为游戏制作提供了更高的上限，3A游戏变得更加3A了。

我们可以观察到，3A游戏的建模越来越精细、贴图越来越清晰、光影越来越华丽、动作越来越拟真……然而这也代表着需要烧越来越多的钱。

最直观对比：2020年的《最终幻想7：重制版》和1997年的《最终幻想7》原版，这能是一样的工作量？

在FC红白机时代，几个人十几个人，就可以拉起一支队伍，做出享誉世界的游戏；到了PS2时代，3D游戏开始涌现，工作室渐渐成为了游戏名作的标配，而游戏的开发成本也已经明显跃升，正经的3A大作没个百万美金喂进去，很难有所产出；到了PS4/Xbox One这个世代，一线3A游戏开发成本上千万司空见惯，GTA这样的巨制更是分分钟上亿……到PS5/Xbox SX时代，制作3A游戏又得投多少钱才有个水花？大家心里都没有数。

3A游戏制作成本在飙升，但与此同时，游戏的售价却没有提高。目前，一盘3A游戏的售价仍是60美元左右，而玩家市场并没有扩张（蓝海已经被手游夺走），传统的游戏市场俨然是存量竞争的红海。

开发成本如此昂贵的游戏，依然一盘卖60美元

此情此景下，即使是大型游戏公司、大型工作室，也对3A游戏开发慎之又慎。玩家不难发现，新的3A游戏IP越来越少，推出速度越来越慢，最火的3A游戏大作，是《使命召唤》、《战地》这样的“年货”。这内在原因，是高成本下游戏厂商的“求稳”策略——苦苦开发新IP，万一玩家不买账怎么办？于是就只出续作求稳保本了。

现今的很多大作的起点都可以追溯到PS2时代，但PS2时代百花齐放，“所有游戏在这里集结”的盛况，已经一去不复返。

PS4时代的游戏数量其实不如PS2时代来得多

换言之，即使放眼全球，做3A游戏都已经算不上是一桩好生意。很多赫赫有名的游戏老厂，例如卡普空、SE，都在加大对手游的投入，转型“手游大厂”。国外大厂尚且如此，国内厂商真的该一头扎进3A游戏的泥潭当中吗？

从商业的角度来看，这并不明智。

手游才是大势所趋？

3A游戏代表着先进的游戏制作技术。然而，若从商业的角度来看，或许手游反而更加先进。是的，手游的商业模式，要比一手交钱一手交货的3A游戏，来得更先进。

我们可以来看一组数据。从2012年至今，全球游戏市场规模增长了两倍，然而增长的份额基本都来自于手游（Mobile Game），而不是传统游戏（PC和Console游戏主机）。

游戏市场增长点是手游Mobile，电脑PC和游戏机Console为代表的传统游戏市场停滞不前

尽管PC和游戏主机的份额基本上还算稳定（主机份额下滑主要由于蓝海玩家从任天堂阵营转移到手游），但也没有什么增长的潜力。做3A游戏，需要面对的是无法进一步扩大的市场，以及不断攀升的成本，这可不是靠着一腔热血，就能下定决心的。

与之相比，做手游就轻松多了。手游不需要高深的制作技术和巨大的制作成本，其核心玩法在于竞技、社交、收集等，利用免费玩家和收费玩家的游玩差别，来吸引玩家持续不断地投入金钱。事实证明，和内容固定、游玩体验固定的传统游戏相比，能靠金钱来影响游戏内容、游戏体验随消费以及版本变化的手游，更容易挑拨出玩家的消费欲望。

手游拥有更低制作成本的同时，还拥有更强的吸金能力。甚至一些传统游戏，也受到此影响，作出了改变。部分3A游戏当中，也出现数之不尽的DLC、贵得就像是智商税一般的豪华版、眼花缭乱的课金系统，这都是向手游商业模式学习的结果。

国内厂商已经将手游的营收优势展现得淋漓尽致，中国诞生了全球第一大游戏公司，就是最有力的明证。在手游成为整个游戏行业都瞻仰的钱途之时，一头扎进3A游戏的巨坑，怎么看都不太对劲，画几张立绘皮肤就能赚大钱它不香吗？

后话

总的来看，国内做3A游戏面临着很多艰难险阻。

·3A游戏需要极高的制作成本



·3A游戏所面向的市场停滞不前，在国内尤为小众

·国内发行3A游戏面临着巨大的市场风险，例如审核是不可控因素

与之相比，手游的成本低、盈利能力强、开发周期短、风险更可控，国内游戏厂商纷纷扎堆做手游，是可以理解的。

但这是不是就是说，国内完全没有必要去涉足3A游戏的制作？笔者认为不是的。

尽管做手游赚钱更舒服，但3A游戏依然称得上是游戏业界皇冠上的明珠。它对整个游戏产业链、对游戏制作人才（包括程序、美术、策划等）的促进助长，是手游无法与之比拟的。除此以外，3A游戏还有着极其深远的文化影响力，多少小伙伴因为《刺客信条》对大马士革、巴黎念念不忘？多少小伙伴也想在贝京尚海光州流连忘返，就如同在洛圣都一样？3A游戏的这些价值，是无法单纯用金钱来衡量的。

幸运的是，我们已经可以看到一些国内厂商试图在这个方向作出努力了。腾讯近年投资、并购了不少海外游戏工作室（如Marvelous、白金工作室等），而网易近来更是成立了“樱花工作室”，专注于开发次时代主机游戏。虽然，国内游戏公司或许短时间内，仍不会面向国内市场开发3A游戏，但先积蓄游戏制作的实力，总是件好事。

希望有朝一日，国内能出现在真正的世界第一游戏公司，国内玩家也能玩上国产3A游戏吧。