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基准测试曝光：微软 Surface Laptop 4 或将采用 AMD Ryzen 7 4800U 处理器

2020/6/22 6:53:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月22日消息 微软计划在即将推出的Surface Laptop 4中使用AMD CPU，新的基准测试显示，新机将搭载AMD Ryzen 4000系列处理器。

在新的3DMark基准中发现了一款微软的新产品，该产品运行AMD 4800U处理器，搭载Windows 10五月更新系统。

去年，Surface Laptop 3搭载了AMD的Ryzen 7 3780U和Ryzen 5 3580U CPU，经过修改后性能得到提升。既然Surface Laptop 3获得了一致好评，那么微软显然会再次选择AMD。

与Surface Laptop 3使用的AMD CPU不同，Ryzen 7 4800U芯片拥有8个核心和16个线程，专为轻薄设备设计，还配备了改进的散热方案。Ryzen 7 4800U CPU基于 7nm 工艺制造，1.8 GHz 至 4.2 GHz 的时钟速率，默认 TDP 15 W。

显然，Surface Laptop 4的性能会比Surface Laptop 3好很多，因为新的AMD处理器配备的核心和线程数是前代的两倍。

微软还在测试Surface Laptop 4搭载其它处理器的版本，包括Ryzen 5 4500U，拥有6个核心和6个线程。未知的Surface产品在另一个基准测试中被发现，采用Ryzen 5 4500U，基础时钟频率为2.3GHz，最高可至4GHz。

IT之家了解到，据悉微软和AMD正在紧密合作，所以最终的量产设备的性能应该会更好。

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关键词：Surface Laptop 4

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