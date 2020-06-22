星际荣耀姚博文：相信可以用三分之一的时间超越马斯克

商业航天时代真的到来了！当民营创业公司也开始造火箭、放卫星，这些听起来硬核且酷炫的事情，跟我们每个人有什么千丝万缕的关系？它真的能成为新的创业方向吗？

航天事业是一项非常严谨的系统工程。发射失败有一万种可能，而发射成功只有一种可能，那就是把这一万种可能，全部规避掉。原本政府和科研机构才能做的事情，凭什么民营的创业公司也可以去「搞定」？

当火箭不再只是国之重器，民营运载火箭能否打破国内「有星无箭，多星少箭，廉星贵箭」的情况？中国还需要多少年才能出现比肩 SpaceX 的商业航天公司？

去年 7 月，中国民营商业航天企业星际荣耀，成功入轨发射了中国首枚商业运载火箭——双曲线一号遥一。在极客公园和 B 站共同举办的 Rebuild 2020 Move on 大会上，我们邀请到了星际荣耀副总裁姚博文和 B 站知名 UP 主毕导，来一起聊聊「星辰大海」的背后，商业航天的背后到底孕育着怎样的机会？

以下为 Rebuild 2020 大会演讲精选实录：

运载火箭到底有多复杂？毕导：姚总，你是怎么加入星际荣耀的？是情怀还是什么原因？

姚博文：我是在红墙绿瓦的航天大院里面长大的，见证了中国航天 30 多年来的发展。我父亲在航天院所工作，小时候我一直怀疑他是不是特工，是不是卧底，因为我几乎很少能见到他。他也没有给我开过一次家长会，也没有带我过一次培训班，所以我的童年都是在他执行任务的过程中度过的。

毕导：几个月不回家的那种吗？

姚博文：不是几个月，一年也就回两次家，一次两天。小时候我一直很好奇，我问我妈，我说妈妈，我爸爸到底是做什么的？我妈跟我说，大人的事，小孩别问。所以这个事情是输入到航天人后代骨髓里面的，我们后来知道这是项保密事业，国家利益高于一切。现在回想以前，真的挺让人辛酸的。冬天父亲裹着军大衣，看着他离我们远去的身影，到现在我都有一种打心底里面的敬佩之心。

毕导：你们的火箭为什么选了双曲线这个名字呢？

姚博文：因为飞行器要想飞出地月系，它的飞行速度必须大于第二宇宙速度，这时候飞行器的飞行弹道就会形成一条双曲线。所以我们用「双曲线」来命名，有那么一点工科生的浪漫吧。

毕导：我之前看过一个说法，在火箭发射的工况中，金属是极其容易疲劳的，可能工作几百秒之后就坏了，真的是这样的吗？

姚博文：是的，你不要看火箭矗立在发射场的时候坚韧如铁，像一根定海神针，其实在发射升空之后，它就像煮完的面条一样软。如果工程师在设计的过程中，没有把所有需要考量的指标纳入进去，没有做好充分的地面实验，那么一旦火箭发射升空之后，很有可能就在空中解体，或者出现一些意想不到的状况，最终导致火箭发射失败。

毕导：刚好前段时间，我去海南看过一次火箭发射。关于火箭发射的原理，我们可以想象一下物体做平抛运动，速度越大，物体的落点越远。可以想象，当物体的抛出速度达到一定程度的时，它就会持续绕着地球运动，这也就是我们通常说的「第一宇宙速度」，大概是每秒 7.9 千米的样子。只要在地球上面达到了这个速度，物体就可以离开地球，绕着地球公转了，是吧。

姚博文：没错，其实火箭能否完成入轨发射，关键要看速度，而并非把它推举到某一高度上。与此同时，它不仅仅要具备入轨功能，还要具备离轨功能，这样才能保证载荷的在轨运行寿命，达到其设计寿命时，可以主动离轨，进入大气层烧毁，避免造成「太空垃圾」。

毕导：大家都说火箭是人类工程的集大成者，我们要怎么理解这句话？

姚博文：确实，行业内把运载火箭称为「系统工程」，简单讲就是需要各学科、专业相互匹配、衔接并完美地耦合在一起。涉及的专业及工作十分多，包括总体设计、结构设计、电控系统、伺服机构等等等等。当然，发动机只是火箭的核心部位，它并不能够保证火箭一定能够顺利地入轨，这套系统工程还包括很多方面。

毕导：总之造火箭实在是太难了，因为你所能想到的工科，好像都有涉及。所以这么一套巨大且复杂的系统工程，点火的一瞬间也给我们带来了极大的震撼。

姚博文：没错。我虽然不是公司主管设计的人员，但中国航天提出的「两总制」，即总师和总指挥是非常重要的核心观点。一般很难看到某个型号的总师是二三十岁的年轻人，因为每一个火箭型号都需要长周期的研制过程，若想成为一个大型号火箭的总师，则需要更多型号的研制经验。

毕导：火箭点火发射后，指挥大厅的人只能监测数据，并不能控制火箭是吧？

姚博文：是的。在测控方面，目前星际荣耀的火箭，已经让火箭从功能机变成智能机。例如我们研发的中枢箭载一体机「星控一号」，可以实现火箭前自主判断是否要进行某种调整，而不是单纯地执行命令。

毕导：这跟我之前想象的火箭不一样，假设按纽按出去没有驾驶员了，就是按照自己设定好的程序发射，我会觉得是牛顿在开火箭，因为一旦发射，所有人只能静静地等待，看着特别紧张和揪心。

姚博文：不过星际荣耀的中枢箭载一体机问世之后，火箭就可以「自主答题」了，我们能做的不仅仅是等待，更多的是可以通过对于数据的研判看它的运转是否正常，在一定程度之上我们更加有信心它可以自己给自己导路。而且我们现在不仅仅在做星控一号，还有星控二号和星控三号，我们在双曲线一号固体运载火箭比较成熟的时候，还同步在研发可垂直回收、多次复用的双曲线二号小型液体运载火箭。

毕导：我在海南看火箭发射的时候，当时所有的观众有小孩，有大人，有老人，他们也不像是懂火箭的样子，为什么都来看火箭发射呢？我觉得那是一种本能的好奇心，尽管大家现在不能理解具体技术和原理，但我会看着它慢慢在天空消失的时候，那种所有人抬头仰望星空的时候，我觉得特别美妙，人类用梦想凝聚了彼此。

姚博文：我跟你的感受是一样的。其实星际荣耀在 2019 年 7 月 25 日完成了中国民营商业航天首次入轨发射，而且值得骄傲的是，我们的首次入轨发射是高精度入轨，这在世界航天史里面也是比较罕见的。

毕导：民营公司做火箭在我心中，觉得这是不可想象的。因为火箭肯定是一个大国重器，集国家之力去做的项目。不过，看到你们的成绩，是不是我明天组建一支团队，也能轻轻松松地做火箭呢？

姚博文：那还真不是这样，你看人类走过几千年的试验过程，单纯靠资本去推动科技的发展，很难如愿以偿。因为科学技术的发展需要时间的积累，更何况这是一项重投入、高风险的硬核科技。

毕导：我问一个大家都想问的问题，我们和 SpaceX 的差距有多大？

姚博文：我们现在一提到商业航天都想到了 SpaceX 和马斯克，他的猎鹰火箭也是人类的智慧结晶的体现。但他们猎鹰一号的前三次发射都失败了，直到 2008 年的第四次发射才入轨成功。

这样对比来看，星际荣耀从「双曲线一号」运载火箭的立项到研制再到最后发射，仅用了一年半的时间，时间相当于是 SpaceX 的三分之一。我知道大家都很关心我们什么时候可以做出类似于猎鹰九号或猎鹰重型这样的火箭，我可能很难给出一个明确的时间表，但我有理由相信，我们既然用了三分之一的时间完成首箭入轨，未来也有可能用三分之一的时间，来追赶 SpaceX 已有的成果。

毕导：我特别好奇，航天圈里有没有一些说出来让大家直呼好玩有趣的故事？

姚博文：很多事确实蛮有意思的。例如在去年 7 月的那次发射，我们一行人去守夜的时候，看到了几只黄鼠狼。它们凑过来之后，只是看一看，嗅一嗅就走了，根本不去触碰，很懂事也很乖。

再就是发射之前，总指挥一般都会和自己负责的火箭型号说一说话。他们相信火箭能够读懂自己，感受到自己。

毕导：商业航天是不是特别能够彰显活力，你看 SpaceX 火箭发射把特斯拉送上了太空，这种理科生的浪漫，难道只有马斯克才有吗？

姚博文：我觉得人类有两大结晶，一个是科技，一个是文化。科技的顶点以航天为代表，文化的顶点则体现在艺术领域。所以星际荣耀的浪漫，可能不是一定要把什么东西送上太空，或许航天跟艺术的交融才是我们这一次想尝试的。

毕导：很好玩的想法，这个「作品」什么时候可以呈现给大家？

姚博文：今年秋天，我们将会发射星际荣耀的双曲线一号遥二运载火箭，我们请来了中央美术学院的徐冰老师，他的个人代表作《天书》，英文名称叫做「The book form the sky」，徐冰也是曾经跟 LV 合作进行联名创作的艺术家，我觉得能够让火箭这种尖端科技跟艺术碰撞出火花，也让更多人了解并热爱航天事业。这次跟徐冰老师的跨界合作，我们也是一拍即合。

毕导：我的理解是一款联名火箭？

姚博文：其实它并非是简单的联名，而是请徐冰老师把运载火箭这枚冷器，变成了他的代表作品。我可以透露的是，它既是一枚火箭，也是一幅艺术品，具体的容貌还需要在金秋发射跟毕导和大家一起揭晓。

毕导：航天之于大家的感受肯定非常遥远，你有没有觉得它既神秘，又挺高大上的感觉？

姚博文：我特别理解，所以民营航天的出现，也是希望让航天离大家更进一步，努力把这层神秘的面纱揭掉。

毕导：其实我相信有相当一部分人还不知道火箭的整流罩里面，通常装载的是卫星。

姚博文：其实我们就是一个大型的快递公司。因为运载火箭有两个功能，一是把载荷送到预定轨道，二是载人进入太空。所以火箭是除飞机之外的另一种空天运载工具。或者可以把它想成是一台公交车。

毕导：10 年后，我们能报一个环赤道绕行一周的太空旅行团吗？可以的话，大概要多少钱？

姚博文：其实亚轨道旅行距离我们近在咫尺。未来的五到十年之内，大家攒攒钱，乘坐航天器来一次亚轨道旅行，完全是可以实现的。而且价格也会相对亲民，不再是富人的专属了。

毕导：这么厉害，大家不妨拭目以待。

姚博文：所以我们现在要做的事情，就是尽可能地让航天技术从一个想象起来很难的事情变得更简单，这是驱动民营商业航天公司向前推进的动力，让更多小卫星公司、卫星公司、太空旅游、老百姓，可以去接触到航天。我相信未来载人航天的价格，一定不会高于现在商务机头等舱的价格。

毕导：这也让我感慨，当航天这个事业从我们中国航天以及国家致力去做，慢慢发展到了民营航天，其实它会有更多的玩法，不管是人、资本还是故事，在里面都变得更加活跃了。

姚博文：国家航天和商业航天类似于世界杯跟俱乐部杯的那种感觉，我们知道世界杯很好看，但是世界杯不是每天都有。俱乐部杯更多地让大家接触得到。商业航天的灵活性就是能够去抓住潜在市场和潜在用户，以及社会大众所想去关心、需求的点。