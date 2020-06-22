三大运营商 5G 资费下降引热议，从打折到降价仅一步之遥

近日，三大运营商5G套餐打折的消息引发热议，此前百元起步的月费打折后降至了88元。

随着国内手机厂商不断更新5G手机，将5G手机价格下拉到1600元以下，加上“618购物节”的促销，5G手机无疑迎来了换机热潮。

与此同时，要想加速5G用户迁移，5G资费无疑要和5G手机双管齐下，齐头并进。业内人士预计，随着5G手机价格下探及5G网络覆盖范围的扩大，门槛更低的5G入门套餐或许将在年内推出，5G资费从打折到降价仅一步之遥。

运营商5G套餐齐打折，资费最低不到百元

2019年10月31日，三大电信运营商5G套餐详情出炉，最低套餐价128元/月。

中国移动5G套餐最低为每月128元/30GB/200分钟通话，最高为每月598元/300GB/3000分钟通话；中国联通5G套餐最低为每月129元/30GB/500分钟通话，最高为每月599元/300GB/3000分钟通话；中国电信5G套餐最低为每月129元/30GB/500分钟通话，最高为599元/300GB/3000分钟通话。

同时，三大运营商还公布了相应优惠。根据网龄，老用户享7优惠，新用户8折优惠。领取后新老用户可享受自订购中国移动全国统一5G套餐的次月起连续6个月内5G套餐费折扣优惠。

如今半年过去了，根据业内预测，三大运营商的5G套餐用户已经达到了9千万左右。时值“618购物节”，三大运营商也相继推出打折优惠，吸引用户。

记者在北京移动官方APP上，发现5G畅享套餐都推出折扣券，最低月费原价128元/月的套餐，使用折扣券后，价格仅为88/月，相当于6.9折。其他档位的套餐，也都以七折左右价格促销。

不过该活动承诺期为12个月，若在活动期内取消送话费的方案需到营业厅办理，同时缴纳违约金。

中国联通在6月15日至6月30日推出折扣合约。预存话费即可享受畅爽冰淇淋5G套餐7折优惠。最低套餐原价129元/月，打折后的价格为90元/月。预存618元，月费折扣有效期为12个月；预存1618元，月费折扣有效期为24个月。有效期结束后恢复原价。

同时，北京电信也在“618”期间（自6月18日起至6月30日）推出“年中嗨购季”活动，据介绍，电信推出了99元/月的“300Mbps十全十美团圆”和159元/月的“500Mbps十全十美团圆”融合套餐。

北京电信方面的客服对记者表示，原价129元的5G入门套餐，现在活动价格为103元，包含30GB流量和500分钟通话。优惠合约需要绑定两年。

不过，独立电信分析师付亮认为，总体来看，目前三大电信运营商的5G套餐门槛都还较高，执行的还是5G套餐推出初期的政策，月最低费用接近90元，而现在我国手机用户平均每月的费用也就是四十多元，5G最低套餐仍相当于平均月费用的两倍。

5G资费年内或将继续下探

自2019年6月6日5G牌照发放至今已经超过一年，期间虽各项政策推出以加速5G网络建设，但建设仍需时间。

近日，中国联通产品中心总经理张云勇表示，距离全面5G网络的覆盖，大概还需5至8年时间。张云勇表示，现在4G网络基站大概是500多万台，如果5G要达到4G旗鼓相当的网络覆盖，需要1000万台，至少需要2万亿人民币。

“去年运营商建立了十几万台5G基站，今年将总共再建设100万台5G基站。在这个速度下，5G想要满足基本覆盖需求——即大城市深度覆盖，地市重点场景覆盖，企业无缝接入，大概需要5-8年时间。”张云勇表示。

由于覆盖还存在差距，运营商虽然推出了5G套餐，但4G网络流量仍是主流。

此前，对于5G资费问题方面，邬贺铨院士表示，近期资费不会下降，因为运营商还处于大量投入资金的时期，而事实上就单位流量资费而言，5G其实比4G要便宜，只是因为流量大，导致了总资费居高。从历史经验看，网络用户上规模后，流量资费会逐渐下降。

日前，工信部发布《2020年1-5月通信业经济运行情况》，电信用户发展情况上，移动电话用户规模小幅增长，4G用户占比有所提高。截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.92亿户，同比增长0.2%。其中4G用户数为12.79亿户，在移动电话用户总数中占比为80.3%。

而根据工信部的数据，目前国内5G用户累计超3600万个。而数据显示，目前国内三大运营商的5G套餐用户已经在9000万左右，逼近1亿户大关。这数据距离“上规模”仍有一定差距。

4G时代，4G从工信部测试到发牌照用了三年，到大规模商用用了四年。随着FDD牌照的发放、4G网络覆盖完善，4G资费单价迎来进一步较大幅度下调。

如今距4G发牌已有近7年时间，期间“提速降费”的政策施行，4G套餐平均价格已经降47元左右。而彼时4G资费的下调，无疑带来了越来越多的4G用户。

到现在5G时代来临，5G基站加速建设，每周增加5G基站1万个，预计今年年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市，5G信号也越来越强。

加上5G手机促销，起售价格下探到1600元以下，低售价带来更多用户，运营商无疑将与首家厂商捆绑，推出符合相应目标用户消费能力的套餐。业内人士预计，年内5G套餐将会继续降价。

“随着5G手机价格下降，5G网络覆盖范围不断扩大，运营商应进一步推出门槛更低的5G入门套餐，以促进更多的用户从4G升级为5G。现在降低5G套餐门槛的时机已到。”付亮表示。