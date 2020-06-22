英伟达工程师为早期树莓派设备提供 Vulkan 支持

今年年初时，Raspberry Pi 基金会开始为 Raspberry Pi 提供 Vulkan 驱动程序的支持，目前这一工作仍在进行中，但仅限于 Raspberry Pi 4 及将来的版本。从 Raspberry Pi 1 到 Raspberry Pi 3 Model B+，早期的版本没有这项功能。

为此，一位名为 Martin Thomas 的开发者编写了一套用于早期设备中的 VideoCore IV GPU 的 Vulkan 驱动程序。VideoCore 4 不完全符合 Vulkan，但这套低级 Vulkan 驱动程序最终成功启动了，它实现了 Vulkan 标准的子集。

Martin Thomas 是 NVIDIA 的图形工程师，他在过去两年中利用业余时间断断续续开发了该程序：RPi-VK-Driver。前两天，Thomas 本人宣布 RPi-VK-Driver 达到 1.0 版本。

根据 Thomas 的介绍，与 OpenGL 驱动程序相比，它有着更快的速度、更好的性能。这得益于精确且可预测的内存管理和多线程命令提交。

RPi-VK-Driver 还提供了更广泛的功能集，例如 MSAA 支持、低级组件着色器和性能计数器。不过，它当前还不支持 GLSL 着色器。囿于硬件版本，还存在一些其他限制。Thomas 表示会在硬件允许的范围内尽可能严格地遵循 Vulkan 标准。