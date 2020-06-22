三星 Galaxy Note 20 系列保护壳曝光：相机模块超大

按照往年惯例，三星会继续在今年的下半年推出全新一代Galaxy Note20系列旗舰，甚至有外媒表示该机将于8月5日与大家见面。随着距离预计的发布时间越来越近，已经开始有越来越多的消息得到曝光。继渲染图和部分关键配置之后，现在有最新消息，近日有外媒晒出了据称是Note 20和Note 20 Plus/Ultra的手机保护套。

据外媒最新晒出的保护套谍照显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星Galaxy Note 20系列将延续矩形后置相机模组的设计，不过从明显增大的相机模组开孔尺寸可以看出，该机的相机模组应该是得到了较大的升级，尤其Note 20 Ultra的开孔尺寸最大，几乎占据了手机顶部一半的空间，有消息称这是加装了激光自动对焦传感器的原因。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星Galaxy Note20系列均采用居中开孔全面屏设计，且开孔大小、边框宽度均将相对前一代产品得到进一步的缩小，同时该系列机型最高将支持2K分辨率和120Hz屏幕刷新率，搭载骁龙865和Exynos 992两款处理器，后置1亿像素主摄+1200万像素超广角+1300万像素长焦+3D景深镜头镜头组成的四摄相机模组，支持10倍光学变焦和最高50倍数字变焦。此外，该系列还将配备Note系列标志性的S Pen手写笔。

据悉，全新的三星GalaxyNote 20系列将有望在8月5日左右与大家见面，届时除了Note20系列外，还将推出Galaxy Fold 2、Galaxy Tab S7平板电脑等多款新品，更多详细信息，我们拭目以待。