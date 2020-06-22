顺丰辟谣货机检测出新冠病毒：假消息

IT之家6月22日消息 据红网报道，针对旗下货机检测出新冠病毒的传闻，顺丰方面回应称，确认为假消息。

IT之家了解到，今天有网友在微博爆料称，“顺丰航空20日下午四点钟，接到长沙海关的通报，19日21：23抵达的O37182（孟加拉国）达卡至长沙航班全货机，货物中检测到新冠病毒呈阳性”。

该爆料人还表示，顺丰公司已按照海关要求，一是后续航班暂停货物运输；二是对长沙站所有顺丰员工集中隔离进行核酸检测，此次事件属于湖南辖区首次在货物中检测到新冠病毒。