紫光股份转让 17% 获批，集中精力做好 5G 芯云产业

紫光股份6月19日晚间公告：控股股东紫光通信以公开征集受让方的形式，分成三个包转让17%的紫光股份股票，该事项已经获得财政部的批复。本次转让，不会导致实际控制人变化。

根据公告，本次转让价格为不低于40. 36元每股。据此估算，这意味着总转让金额将不低于140亿元。

分析人士认为此次公告，对于紫光股份本身来说，不仅一次性化解了紫光股份可能的二级市场减持压力，而且带来了更加多元的产业背景和资源，这对于以2B、2G业务为主的紫光股份，预示着更大的市场、更多的订单、更庞大且高质量的朋友圈；另一个对于背后的紫光集团而言，战投方真金白银入场，也能有效降低负债率，进一步优化资本结构，有助于紫光集团的稳定，集中精力做好芯云产业。

几天前，紫光股份发布了2020年半年度业绩预告显示：2020年1-6月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在7.17亿~7.76亿之间，同比增长20%~30%。

综合分析紫光股份及其核心业务公司新华三相关公开信息可知，在第二季度，由于运营商在新基建以及5G建设中的基础性作用，运营商集采大标频出，而其中紫光股份在多项集采中连续获得大份额中标，这正是紫光股份在二季度业绩逆境爆发的重要原因。

申万宏源证券的研报显示，2020年以来，紫光股份及新华三先后中标中国联通智能城域网集采，总体份额前三；以70%份额入围中国移动2019-2020年高端路由器、高端交换机集采的高端路由器10T档等。

除此之外，紫光股份还在4月份宣布了120亿定增计划，用于投入开发云计算平台、5G芯片以及智能工厂等。120亿的定增无疑是大手笔，可以推动紫光股份在云计算和5G行业应用的战略布局，特别是5G芯片的加速，并将进一步提升新华三和紫光股份的技术和产品实力。

按照19日公告方案，此次紫光股份公开征集受让方，分为三个包，分别占比5.68%，5.66%，5.66%，从公告计算，股权受让方至少要投入46.7亿元，进入门槛极高。