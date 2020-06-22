Omdia：新冠疫情推动全球可穿戴设备出货量增长

Omdia的最新研究报告预测，2019至2020年期间，可穿戴设备销量将同比增长20%。这在一定程度上受到了新冠疫情大流行的影响。作为智能手表市场领导者的苹果，其2020年第一季度在可穿戴设备、智能家居和智能配件领域的收入同比增长了22.5%，苹果称这创下了其可穿戴设备季度收入的新纪录。这种销售增长推动了一个更大的可穿戴设备生态系统，其中包括已有使用经验的用户，也包括对健身或科技不太熟悉的“新手”用户。

Omdia消费技术分析师Rishi Kaul表示，推动可穿戴设备出货量激增的因素与以往一样，那就是用户的健身与健康状况。然而，自疫情爆发以来，消费者对这两个因素的关注急剧上升。随着夏季到来后封禁措施的取消，这一趋势将进一步加剧，人们将更加关注户外运动，对可穿戴设备的兴趣也会增强。

一些医生已经将新冠肺炎患者的血氧饱和度水平与他们的感染严重程度联系起来，另外一些医疗专业人士则关注于该病毒对心脏的影响。Garmin和谷歌旗下Fitbit等主要可穿戴设备供应商的设备都提供了血氧饱和度跟踪和心率监测功能。苹果Apple Watch也支持心率监测功能，并且有消息称该设备今年年底将搭载血氧饱和度监测功能。

虽然Fitbit和Garmin的设备发布并不是由新冠病毒推动的，但两家公司都聪明地将自己的设备与疫情联系起来，Fitbit发布了题为《冠状病毒对全球活动的影响》的内容，Garmin则更大胆地发布了一篇题为《你的Garmin设备可以检测到冠状病毒吗？》的文章。这种类型的设备及其相关的市场营销活动，将推动更高的可穿戴设备普及率，从而推动今年的可穿戴设备用户数同比增长22.5%（根据Omdia的可穿戴设备销售、用户数和硬件收入预测报告）。

这一由数亿个可穿戴设备构成的不断增长的生态系统，为现有移动App发布者（如音乐App、健身App、商业App等）提供了新的参与渠道。App发布者应该评估下有多少用户在使用可穿戴设备（例如通过使用手机内的数据或者询问用户是否连接了新设备）来确定这种方式的适用范围。对于相关用户来说，App发布者应该对用户进行提示，并无缝地支持其可穿戴设备App下载。一些在疫情期间或之后的用户参与用例包括基于锻炼的服务（无论是什么样的App类型）、基于位置的交易以及即时功能等。

可穿戴设备供应商、健身App发布者和健康App发布者还需要考虑新手健身用户的需求。例如，一个从未有过持续锻炼习惯的新用户，将会寻求通过可穿戴设备来帮助指导他们的锻炼模式。吸引这类用户兴趣的一个好方法是在用户购买可穿戴设备或进行App注册时，捆绑提供在线课程、定制的锻炼计划，或者免费提供一年期的App订阅等服务。

此外，存在对可穿戴设备感兴趣的老年人购买者的可能性也很高。其中一些用户也许不太了解设备的使用，可能需要帮助从他们的数据中获得分析和见解。提示用户在设备激活期间所需的帮助级别（也即，从简单的指导到客服代为操作）将是非常有价值的。此外，当用户的生物特征受到影响时（如血氧饱和度或心率变化），扩大自动通知的范围将是至关重要的。

【注：Omdia由Informa Tech的研究部门（Ovum、Heavy Reading和Tractica）与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成，是一家全球领先的技术研究机构。】