消息人士：刘作虎仍是一加 CEO 同时任 OPPO 产品体验官

消息人士表示，不存在‘刘作虎回归OPPO’一说。刘作虎将会同时担任OPPO和一加的首席产品体验官，为两个品牌产品规划和发展贡献自己的力量。

此前有传闻称一加CEO刘作虎将回归OPPO，担任OPPO、一加两个品牌的负责人。从今天的消息来看，刘作虎将担任OPPO首席产品体验官，为OPPO产品产品规划和发展出力，同时也不会放弃一加CEO的身份。

前段时间OPPO刚刚经历了一次人事变动，副总裁沈义人宣布因身体原因卸任，刘列为全球营销总裁，兼任中国区CMO，全面负责OPPO营销工作，其工作向CEO陈明永汇报。

沈义人的卸任虽然官方称是因身体原因，但外界盛传是因OPPO近期业绩不佳而引咎辞职。而这一次刘作虎担任OPPO首席产品体验官，则被看作是危难之际的力挽狂澜。

今年618期间OPPO表现不及小米、华为，甚至和vivo相比也显得有些力不从心。OPPO也是看中了刘作虎的能力，将其调回总部负责产品。

不过关于这次人事变动，OPPO、一加、以及刘作虎本人都未做出正式回应。

事实上，OPPO和一加的经营策略完全不同。OPPO常年经营线下市场，依靠明星代言和综艺赞助带动销量，沈义人上任后又逐步向线上线下双渠道转型。而一加则注重互联网线上渠道，专注于打造高端手机品牌，一年仅推出一到两款旗舰手机。

未来刘作虎将会参与到OPPO产品规划中，为OPPO产品梳理、布局贡献自己的力量。而网友期待的一加手机用上ColorOS系统，两家产品相互交融的事情恐怕不会发生。