内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美团发布端午出行大数据：高铁周边游受青睐，“后浪”成购票主流

2020/6/22 12:27:04来源：TechWeb作者：周小白责编：微尘评论：

端午小长假将至，随着国内大部分地区疫情防控形势逐渐好转，广大市民旅游出行的需求明显增加。美团大数据显示，今年端午假期较五一火车票预定量增幅较大，高铁周边游、亲子游、自驾游、拼假游等成为端午旅游消费关键词。

“后浪”成端午高铁出行主力军

美团大数据显示，端午购票人群中，90后和00后等“后浪”成为购票主流，80后和70后紧随其后。从职业分布来看，上班族和学生各占40%。其中，亲子游订单量上涨，利用端午假期享受亲子出游时光成为不少家庭的选择。

除此之外，城市周边高铁短途游受欢迎，特别是2小时内的高铁行程受到家庭出游的青睐。比如，上海开往杭州、苏州、南京；广州开往深圳、东莞、珠海；成都开往重庆、绵阳、眉山；武汉开往孝感、襄阳、黄石等城市短途高铁线路预定量排名靠前。

上班族开启“请3休8”拼假模式

今年端午假期集中在周末，不少上班族会选择“请3休8”拼假错峰出行，享受8天超长假日。美团大数据显示，端午出行和返程高峰分别集中在6月20日和6月27日前后，三分之一用户会选择拼假出行。

受疫情影响，出于安全因素考虑，不少家庭会选择在端午自驾出游，通过拼假进行中长途自驾的用户比例有所上升。出行人群年龄集中在22-45岁，上海、南京、杭州、广州、天津等城市的游客占比较大。中长途热门自驾线路主要集中在青海、甘肃、新疆、云南、西藏等地区。

新一线城市跻身热门客源地

美团大数据显示，北京受疫情影响订单量下降，但是上海、广州、深圳等一线城市出行依然活跃，位于飞机、高铁热门客源地城市排行榜前列。同时，成都、南京、杭州、武汉、西安等“新一线城市”的旅游消费活力在进一步释放，占据热门客源地城市的半壁江山。

火车出行方面，依据美团火车票数据，去往成都、郑州、广州的高铁预订量排名全国前三，其次是上海、南京、武汉、重庆、杭州、深圳和长沙。其中，新开高铁线路订单量上涨，大同—西安线、成都—贵阳线、张家口—呼和浩特线等火车票预订量增幅较大。

飞机出行方面，美团机票数据显示，受疫情影响，端午整体机票价格较去年下降了30%，特别是往年热门航线降价明显，由此带来端午机票预订量同比增长20%。上海、成都、昆明、重庆和西安成为飞机出行最热门目的地城市前五名，其中，上海出发飞往深圳的票量最高，其次是成都、重庆和广州。

美团火车票负责人万永青表示，“端午相比五一的火车预定量明显上涨，用户的消费需求在不断释放，作为上线近五年的美团火车票业务，已经累计为一亿人次提供了出行购票服务，未来将继续提升产品和服务能力，为更多用户提供优质贴心的服务。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    