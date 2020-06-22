一加：刘作虎 CEO 身份没变，兼任 OPPO 产品体验官

6月22日消息，近日，网传一加CEO刘作虎回归OPPO，担任OPPO、一加两个品牌的负责人。对此，一加方面官方表示，刘作虎是一加CEO的身份没有变化，与此同时，担任了欧加（100%持股OPPO）的首席产品体验官。

一加官方表示，在欧加内部，刘作虎是一加CEO 的身份没有变化，与此同时，刘作虎将担任欧加的首席产品体验官，为欧加的产品规划和发展贡献自己所能。

天眼查信息显示，欧加（广东欧加控股有限公司）100%持股OPPO，同时持有一加74.07%股份。

资料显示，刘作虎1998年起在OPPO工作，2008年担任OPPO蓝光事业部总经理，2012年接手了OPPO手机业务转向互联网手机的工作，主导了OPPO Find5和N1的发布与上市。

2013年刘作虎辞去了OPPO副总经理一职，创办了手机一加品牌。今年一加8系列发布会上，刘作虎汇总了一加的成绩。来自调研机构Counterpoint Research发布的全球高端手机市场调研报告显示，一加成为苹果、三星、华为之后排名第四的手机厂商，而在印度市场，一加还超越了三星、苹果，以33%市场份额占据高端第一的位置。一加也是国产手机中唯一以高端定位打入美国运营商市场的品牌，与T-Mobile、Verizon等主流运营商达成了合作。

在一加的产品中，刘作虎扮演了非常重要的角色，经常参与产品的设计，是一加最大的产品经理，才有了一加“不将就”的产品体验。此次担任OPPO首席产品体验官，也正是看重了其对产品的坚持和理解。

这两年，OPPO市场压力不小，组织架构在不断调整。今年OPPO“老人“刘列回归OPPO，担任全球营销总裁，兼任中国区CMO，全面负责OPPO营销工作，其工作向CEO陈明永汇报。刘波担任中国区总裁。

OPPO曾表示高层已经完成了人事变阵，形成了全球协同、战略强化中国区的人事布局。接下来，就期待OPPO的产品了，刘作虎的加入或许会带来一些改变。