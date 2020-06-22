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realme X3 现身 GeekBench：配备 12GB RAM

2020/6/22 14:39:07来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

realme 印度首席执行官 Madhav Sheth 最近证实该公司正在开发 realme X3，他将其称为该公司的下一款旗舰产品。该型号已经确认将于 6 月 25 日与 realme X3 Zoom 一同发布。

realme X3 现在已出现在跑分数据库 GeekBench 上，该设备的型号为 RMX2085，并列出了 12GB RAM 的超大内存配置。早前有传言称 X3 支持 8GB RAM，因此我们可以预测会有不同的 RAM 版本。但是，其单核和多核分数不在 Snapdragon 865 驱动的机型上。该型号的 GeekBench 4 显示单核得分为 2307，多核得分为 8216。

这款机型的旗舰版本可能是 realme X3 Pro（RMX2121），它搭载 Snapdragon 865 SoC。而 X3 将配备 Snapdragon 855+ 芯片组，这使其与同样由 Snapdragon 855+ 驱动的 X3 Super Zoom 处于相同的水平。Play Console 的列表显示其支持 1,080 x 2,400 像素的显示分辨率，8GB RAM 和 Android 10 OS。

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