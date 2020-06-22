vivo X50 Pro 老照片修复体验：一键修复 1957 年的老照片

自摄影术诞生以来，照片和录像就成为记录事件最的高效媒介。无数历史瞬间通过银盐反应被凝固在底片上。可惜那个年代没有云备份，实体照片极易丢失损毁，很多珍贵的历史资料因此遗失，近期突然涌现了众多图像修复技术，试图将人们带回我们未曾见过的时代。例如微博用户“大谷Spitzer”利用 AI 技术进行上色、修复帧率、扩大分辨率，修复了人民日报四年前发布的一段拍摄于 100 年前的北京生活影像。

▲利用 AI 技术修复的影像资料

再比如最近爆火的AI图像修复工具PLUSE，能够将图像原始分辨率放大64倍。但修复出来人物与原片对比，像不像全靠缘分。

▲AI图像修复工具PLUSE的修复流程

不过以上几项技术十分复杂，普通人很难掌握这些工具的使用方法。其实现在有了更简单的照片修复方法，只需一台vivo X50 Pro就可以轻松搞定照片修复。

正正用爷爷的老照片进行尝试，这是一张拍摄于1957年6月的照片，上面有不少折痕和污渍。只需在vivo X50 Pro的相册中打开照片，选中需要修复的老照片，逐步点击编辑>修复>超清图像，vivo X50就会利用AI技术自动进行修复，修复完成后保存即可生效。

查看修复前与修复后的照片对比。我们能明显观察到人物主体轮廓变得更加清晰，眉毛更分明。面部的纸质纹理变少，肌肤变得更加细腻光滑。

当然我也拿自己小时候拍糊了的照片进行测试，修复效果要比黑白照片更好。面对镜头的不情愿一览无余。

为了验证vivo X50 Pro高清图像的照片修复是否真实，我用IT之家青豆的照片测试。为了方便对比，我们先把原片进行做旧，然后再用vivo X50 Pro进行还原。修复后照片中的青豆还是我们熟知的模样，嘴唇的皮肤质感甚至比原图更清晰。基本可以认定vivo X50 Pro高清图像与之前热门“换脸型”的 AI图像修复工具PLUSE不同，修复过后并不会变成其他人的照片。

当代人的手机中，自拍可能不多，但表情包一定不会少。IT之家也还尝试修复低分辨率的高糊表情包，效果不是一般的好。不夸张地说，这是我看过最高清的香蕉君，vivo X50 Pro还原的面部细节惊人的多，胡须与唇部的肌肤纹理清晰可见，甚至瞳孔颜色都得以还原。这也侧面印证了vivo的老照片修复并不是单纯对模糊照片进行锐化这么简单。

我们之所以能将转发上千次、糊的发绿的表情包修复成高清照片。是得益于机器学习、图像识别、超分算法等众多技术的融合。并且，经过的修复的照片不仅仅是变清晰，照片的尺寸也会变大。经实测，修复后的照片分辨率会变为原来的四倍。这对于我们这些经常需要高清素材的编辑们来说，简直工作必备神器。

我们还测试了另一位经典表情包野兽先辈。经过修复的野兽先辈能很明显看到眉毛和刘海部分增加的了毛发纹理，眼神光也变得更加清晰。

从X21系列的超级HDR，到X30系列上的超分算法。vivo X系列每一代产品都会在计算摄影上给我们带来新的惊喜，在X系列上我们看到了vivo对于影像的极致追求。

▲计算机科学之父图灵

最后我们用vivo X50 Pro上的超清图像，修复了计算机科学之父图灵的照片。可以说没有他就没有现在的计算摄影技术，也不会有能够修复照片的AI算法。感谢科学家以及vivo研发人员所付出的努力，也期待未来vivo能在影像系统上为我们带来更多惊喜。