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腾讯收涨 2.911% 报 473.6 港元，创历史新高

2020/6/22 16:18:17来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

IT之家6月22日消息 6月22日下午消息，腾讯收涨2.911%，报473.6港元，市值达45265.18亿港元，创历史新高。

自今年3月底以来，腾讯股价暴涨45%，市值净增1.4万亿，折合1822亿美元，增加了一个美团+小米的体量。

按马化腾目前持股8.42%计算，马化腾身家至少增加153亿美元（6月9日-12日减持后，持股从8.53%减到8.42%）。目前马化腾身家高达522亿美元，超出第二名黄峥近70亿美元。

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关键词：腾讯

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