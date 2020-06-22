腾讯收涨 2.911% 报 473.6 港元，创历史新高

IT之家6月22日消息 6月22日下午消息，腾讯收涨2.911%，报473.6港元，市值达45265.18亿港元，创历史新高。

自今年3月底以来，腾讯股价暴涨45%，市值净增1.4万亿，折合1822亿美元，增加了一个美团+小米的体量。

按马化腾目前持股8.42%计算，马化腾身家至少增加153亿美元（6月9日-12日减持后，持股从8.53%减到8.42%）。目前马化腾身家高达522亿美元，超出第二名黄峥近70亿美元。