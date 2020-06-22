腾讯收涨 2.911% 报 473.6 港元，创历史新高

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月22日消息 6月22日下午消息，腾讯收涨2.911%，报473.6港元，市值达45265.18亿港元，创历史新高。
自今年3月底以来，腾讯股价暴涨45%，市值净增1.4万亿，折合1822亿美元，增加了一个美团+小米的体量。
按马化腾目前持股8.42%计算，马化腾身家至少增加153亿美元（6月9日-12日减持后，持股从8.53%减到8.42%）。目前马化腾身家高达522亿美元，超出第二名黄峥近70亿美元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有