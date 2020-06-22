美国官员正式提出反对 PLCN 海缆直连中国香港

6月22日消息 据LightReading报道，经过长时间的争论，一个由美国政府高层官员组成的委员会正式提出反对美国和中国香港之间的海底光缆连接。

日前，在一份美国司法部的新闻稿中，“Team Telecom”建议美国联邦通信委员会(FCC)拒绝批准直连美国和中国香港的PLCN海缆系统的开通申请。

据了解，Team Telecom是美国总统特朗普于今年4月创建的一个组织。该委员会由特朗普政府的司法部长担任主席，还包括国土安全和国防部长。

那么，Team Telecom究竟为什么要对美国和中国香港之间的PLCN海缆采取行动呢？Team Telecom在一份新闻稿中指出，主要是出于国家安全考虑。而FCC委员会似乎准备接受这一建议。“在这个互联互通的世界里，网络安全必须是最重要的。” 民主党FCC专员Geoffrey Starks表示。

对此，LightReading特约编辑Robert Clark表示，过去20年，美国与中国大陆或中国香港之间有6、7条海缆直接连接，没有发生任何事故。所谓的安全问题就像针对华为的长期行动一样，实际安全漏洞的证据难以捉摸。

此外，Robert Clark指出，禁止与中国大陆或中国香港的海缆直连，意味着流量将通过第三方国家或地区与中国实现互连，所谓容易被中国政府窃听的美国数据仍将流经中国香港或者其他登陆点。

尽管如此，Facebook及其合作伙伴仍在推进另一条大型跨太平洋电缆--Hong Kong Americas (HKA)。中国香港政府刚刚批准了中国电信的申请，这条海缆在2018年宣布，中国联通、Tata和澳大利亚Telstra也参与了这条海缆，它将在洛杉矶登陆。

回到东亚，区域带宽市场正蓬勃发展。掐断中美直连，只会刺激更多的亚洲内部容量，所以这对部分人来说是件好事。