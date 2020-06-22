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首批适配，ColorOS 正式发布 Android 11 开发者测试版

2020/6/22 17:24:17来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月22日消息 根据OPPO官方的消息，6 月 11 日，在谷歌发布了 Android 11 首个 Beta 版本后，ColorOS 率先预告 Android 11 Beta 1 将在 OPPO Find X2 系列上开启尝鲜体验。

据介绍，今天，ColorOS 官方微博宣布基于 Android 11 的 ColorOS 开发者测试版正式上线，目前已支持 OPPO Find X2 系列机型，开发者与尝鲜用户可以通过 OPPO 开放平台下载体验。

IT之家了解到，设计上，基于 Android 11 的 ColorOS 将支持用户自主设定暗色模式的开启与关闭时间，同时系统也能根据日出和日落智能切换；系统隐私保护机制将会更加严格，当应用需要请求麦克风、相机和定位权限时，用户可以选择"仅此一次"选项；IoT方面，ColorOS 将内置设备控制开关，让用户可以多端设备一手掌控；此外，系统APP之间的限制被打破，优先显示重要的联系人，收到消息也可以直接在通知栏进行回复；而版本内置的 ColorOS「超级省电模式」使低电量下的手机续航得以有效提升。

官方表示，考虑到系统稳定性，ColorOS 并未将所有亮点功能集成在此版本中，而是将通过后续迭代的方式，逐步加入更多功能。

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关键词：首批ColorOS正式发布Android11开发者测试11

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