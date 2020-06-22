荣耀 30 青春版入网工信部：90Hz 水滴屏，后置三摄

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IT之家6月22日消息 此前消息称，荣耀X10 Max将和荣耀30青春版一起在7月2日发布，现在荣耀30青春版已经入网工信部。从图片来看，荣耀30青春版采用水滴屏+后置三摄方案。
IT之家援引爆料，荣耀30青春版将采用90Hz 6.5英寸 LCD水滴屏，搭载天玑800+4800万像素后置三摄，电池容量为4000mAh并支持22.5W快充，拥有幻夜黑、绿野仙踪、夏日彩虹、幻境银四种配色。预计荣耀30青春版将同荣耀X10 Max一起在7月份发布。
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