直播带货报告：近八成主播为年轻女性，七成月薪不过万

6月22日晚间消息，BOSS直聘今日发布《2020上半年直播带货人才报告》。报告数据显示，2020年上半年，“直播经济”业态主要岗位的人才需求量达到2019年同期的3.6倍，涌入行业的求职者规模也达到去年同期的2.4倍。但这个领域中收入两极分化现象严重，大型MCN机构主播的收入显著拉高了平均值，71%的主播月薪收入在1万元以下，每天工作10-12个小时是生活常态。

在直播带货产业链中，主播、运营和选品对于一场直播的完整呈现十分重要，也是目前行业中人才需求量最大的三个关键岗位。BOSS直聘研究院数据显示，电商购物节的时间点对短期内的人才需求量有显著影响，618期间，带货主播和直播运营两大岗位的需求量高达去年同期的11.6倍，其中，直播运营岗位人才更为紧缺。

BOSS直聘研究院数据显示，2020年上半年，带货主播的平均月薪为11220元，尽管同比下降了近2000元，在全行业所有岗位中，这个平均薪资仍然处于高位水平。并且该领域中收入两极分化现象严重，大型MCN机构主播的收入显著拉高了平均值，71%的主播月薪收入在1万元以下，每天工作10-12个小时是生活常态。

2020年以来，大批求职者涌入“带货经济”领域，上半年的人才规模增速达到2019年同期的2.4倍。

直播带货领域中最吸引眼球的主播岗位从业者以年轻女性为绝对主体，比例高达78.2%。同时，有48.1%的主播年龄在25岁以下，31.3%学历在中专及以下。带货主播从业者的背景高度多元化，电子商务、市场营销和会计学是希望从事带货主播岗位的人群中占比最高的三个专业。

由于带货主播的准入门槛相对较低，薪资待遇相对丰厚，刺激了大量生活服务业和视频直播领域的年轻人以全职或兼职的形式涌入。BOSS直聘研究院数据显示，72%的带货主播是转行而来，在转行做主播之前，超过一半的从业者从事运营类工作。