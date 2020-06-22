外媒：中国银行考虑终止对德国支付巨头 Wirecard 授信

北京时间6月22日晚间消息，据国外媒体报道，中国银行股份有限公司（Bank of China Ltd）正讨论终止对德国支付巨头Wirecard的信贷安排，此举将严重影响正陷入数十亿美元会计丑闻的Wirecard公司的生存能力。

知情人士称，作为中国第四大银行，中国银行可能会冲销Wirecard所欠的8000万欧元（约合9000万美元）的大部分，不再延长其授信额度。知情人士还称，中国银行计划聘请一个外部法律团队，研究如何将损失降至最低。据悉，中国银行是向Wirecard提供20亿美元融资的至少15家商业银行之一。

当借款人违反循环授信的条款时，银行可以决定续签授信协议，但是该决定通常需要获得一致同意，意味着如果一家银行拒绝，则借款人可能需要偿还全部贷款。拒绝延长协议的银行也可以将贷款出售给另一方，通常是贷款交易行，从而将决策权转移给新的一方。

据国外媒体稍早些时候报道，大多数银行都倾向于延长还债，以更好地评估违约对其资产负债表的潜在影响。知情人士称，Wirecard与债权人之间的谈判仍在进行中，中国银行尚未做出最终的决定。

对此，中国银行和Wirecard尚未回复国外媒体的置评请求。

Wirecard上周四曾宣布，外部审计机构安永“无法核实”该公司本应存放在亚洲银行中的19亿欧元（21亿美元）现金。有迹象表明，Wirecard受托人做出了虚假的余额确认，以欺骗审计师。

受此影响，已掌舵18年之久的Wirecard CEO马库斯·布劳恩（Markus Braun）已于上周五离职，由德国证券交易所前合规官詹姆斯·弗里斯（James Freis）接替。

与此同时，评级机构穆迪（Moody‘s）还将Wirecard的信用评级大幅下调至“垃圾”级。而对于深陷现金审计丑闻的Wirecard而言，此举无疑是雪上加霜。

今日早些时候，Wirecard发布声明称：“公司管理委员会正在评估一种可能性，即安永审计师标记的下落不明的19亿欧元现金余额根本不存在。”