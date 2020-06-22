生存还是毁灭，这是笔记本摄像头面对的问题

如果不是因为这次疫情，很多人甚至不知道自己的笔记本还有摄像头。



笔记本作为移动办公的首选工具，有着高生产力、轻薄便携、随取随用的优势，它是上班族离不开的好伙伴，更是疫情期间远程办公的得力帮手。

不过远程办公虽然方便，却还是少不了各种视频会议。于是有心的朋友为了给同事留个好印象，也为了精神饱满地面对工作，就在视频前化好美美的妆，但直到打开摄像头的那一刻，才发现一切努力都白费了，笔记本的画质真的太差了……

笔记本摄像头真的没用吗？

在手机发布会中，每家厂商都把相机当作「重头戏」来讲，什么一亿像素、电影四摄，超感光传感器等技术名词层出不穷。但在笔记本上，就算是行业顶尖的苹果 MacBook Pro 16，还依旧坚守着上古的 720P 画质（约 92 万像素），而在产品宣传页中，也极少看到过关于摄像头卖点的描述。这不由令人发问，难道这种东西不应该像光驱一样直接被淘汰掉吗？

还真不行。笔记本摄像头的出现，本来就是为了解决远程办公中视频通话的需求，而且 720P 的清晰度也恰恰是最合理的选择，因为视频通话对于带宽很敏感，只能为了流畅性而牺牲画质，虽然效果不尽如人意，但最起码可以把事给办了，毕竟工作不是相亲，同事间也不会在意那么多细节，高效交流才是最重要的。

而手机前摄的发展和笔记本完全是背道而驰的，现在基本演变成了自拍工具，自拍讲究画面美、场景阔，于是手机有了美颜、补光灯、甚至是广角镜头。

画质惹人嫌，位置更受排挤

相比于粗糙的画质，把摄像头放哪也许才是更应该考虑的。事实上在几年前这并不算是个问题，因为所有的笔记本都把摄像头放在屏幕顶部中央，直到戴尔 XPS13 问世。这款拥有三面极窄边框的超薄本在当时惊艳了世人，它的外观与工业设计让人为之痴狂，也引领了后来几年超薄本的外观发展趋势。但有一个问题，XPS13 的边框太窄了，顶部根本没空间放置摄像头，因此不得不作出妥协，于是 XPS13 的摄像头被放到了屏幕左下方，但是如此刁钻的角度基本上告别用户体验这个词，想象一下视频会议时你用鼻孔看人的场景，会不会觉得有点尴尬呢……

图源：Notebookcheck

事实上，在笔记本不断追逐高屏占比和轻薄机身的情况下，摄像头确实没有更合理的容身之所了。近几年来，比 XPS13 设计更激进的超薄本层出不穷，例如华为 MateBook X Pro 虽然有着四面窄边和 91% 的高屏占比，但被迫把摄像头藏在了键盘之下，还有一些品牌干脆「破釜沉舟」，直接砍掉了摄像头部件，比如 RedmiBook 和华硕 a 豆等。

有意思的是，在购物平台上，这些被砍掉摄像头的产品遭到了不少买家的差评，而原因恰恰就是因为需要上网课，开远程会议等。显然，笔记本上的摄像头虽然处处惹人嫌，但我们已经习惯了它的存在，需要的时候还是离不开。





让摄像头有个地方住

事实证明，笔记本的摄像头不能被简单粗暴的砍掉，更何况一些厂商为了让摄像头有个地方住，还做出了不少努力。比如 2020 款的戴尔 XPS13 就搭载了直径仅有 2.25mm 的摄像头，这样就可以在实现窄边框的设计下，把摄像头放在最合理的位置上，用户也可以在正常角度上高清通话了。

除了视频通话外，近年来笔记本摄像头也承载了一些实用的功能。比如生物识别，现在已经有很多支持 Windows Hello 人脸解锁的笔记本，甚至还能实现开盖自动开机，检测到人脸自动解锁，离开屏幕自动锁屏等，整套体验下来行云流水，安全性也得到了保证。

而在隐私保护方面，也有厂商想得很周到，比如 ThinkPad 和联想的不少机型就在摄像头上设计了物理屏蔽罩。毕竟科技给生活带来便利的同时，也给我们的隐私埋下很多隐患，要知道有很多互联网大佬都会用胶带把摄像头和麦克风堵起来，而这样做的普通消费者也不在少数，因为每个人的隐私都值得被尊重。

我可以不用，但不能没有

iPhone 7 敢于取消 3.5mm 耳机接口，那是因为后来的 AirPods 可以完美替代它，电脑上的软盘、光驱之所以不复存在，也是因为 U 盘和云服务的强势补位。而笔记本的摄像头，目前还没有一个更好的替代方案，虽然很多时候会闲置，但早晚会有它发光发热的那一天，「养兵千日用兵一时」就是这个道理。

在数码产品中，有许多「我可以不用，但不能没有」的卖点，其实我们并不是真的不用，归根结底还是对这些功能有需求的，只不过是使用频率不高罢了。

更不用说在笔记本上，摄像头还有着很强的「不可替代性」，而且似乎变得越来越重要了。疫情期间已经证明了这一点，而疫情过后，随着线上教育和远程办公的不断发展，相信厂商们会重新审视对摄像头的态度，而在用户这一端，势必也会对视频通话的清晰度和会议软件的修容等功能提出更高的要求。在消费电子产品中，需求倒逼技术升级是最合理的事了，说不定在以后几年的笔记本上，摄像头不仅会成为刚需，还会拥有更强大的功能呢。